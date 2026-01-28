В КНДР испытали обновлённую крупнокалиберную РСЗО

«Главное управление ракетостроения КНДР 27 января провело испытательную стрельбу для проверки эффективности обновлённой крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО), в которую внедрена новая технология», — говорится в сообщении агентства.
Четыре реактивных снаряда поразили морские мишени на расстоянии 358,5 километра от стартовой позиции.
«Сегодняшнее испытание имеет весьма важное значение в повышении эффективности стратегического сдерживания», — прокомментировал запуск Ким Чен Ын.
Северокорейский лидер добавил, что на предстоящем девятом съезде Трудовой партии Кореи определят планы следующего этапа укрепления сил сдерживания ядерной войны.
Ранее в Японии сообщили о пусках нескольких баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря. Снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ущерба не зафиксировали.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.