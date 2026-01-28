Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНДР испытали обновлённую крупнокалиберную РСЗО

Вооружённые силы КНДР во вторник испытали модернизированную крупнокалиберную реактивную систему залпового огня. За испытаниями наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Об этом сообщило ЦТАК.

Источник: Life.ru

«Главное управление ракетостроения КНДР 27 января провело испытательную стрельбу для проверки эффективности обновлённой крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО), в которую внедрена новая технология», — говорится в сообщении агентства.

Четыре реактивных снаряда поразили морские мишени на расстоянии 358,5 километра от стартовой позиции.

«Сегодняшнее испытание имеет весьма важное значение в повышении эффективности стратегического сдерживания», — прокомментировал запуск Ким Чен Ын.

Северокорейский лидер добавил, что на предстоящем девятом съезде Трудовой партии Кореи определят планы следующего этапа укрепления сил сдерживания ядерной войны.

Ранее в Японии сообщили о пусках нескольких баллистических ракет КНДР в сторону Японского моря. Снаряды упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ущерба не зафиксировали.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше