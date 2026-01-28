Ричмонд
Судят две страны: Царев сказал, как на Тимошенко скажется розыск в РФ

Юлии Тимошенко утвердили обвинение по делу о фейках о ВС РФ. Бывший депутат Рады Олег Царев объяснил, могут ли ее действительно привлечь к ответственности.

Источник: Аргументы и факты

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-премьера Украины Юлии Тимошенко о фейках о российской армии. Бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с aif.ru сообщил, что Тимошенко это дело только на руку.

Напомним, Басманный районный суд Москвы заочно рассмотрит уголовное дело против Юлии Тимошенко о фейках о ВС РФ. Обвинительное заключение по делу утверждено.

В июле 2024 года Тимошенко была объявлена в международный розыск, а в декабре 2025 года — заочно арестована. По версии следствия, Тимошенко подготовила и разместила на своей странице в соцсети публикацию, содержащую заведомо ложные сведения о причастности российских военных к убийствам мирных жителей в Буче.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал события в Буче ложью, инсценировкой и дезинформацией.

«Тимошенко на Украине многие обвиняют в том, что она действовала в интересах России. Еще во времена президента Виктора Ющенко она подписала крайне выгодный контракт с одной из российских госкорпораций. И вообще Тимошенко, как утверждают на Украине, российский агент. А привлечение ее к ответственности в РФ разбивает эту версию. То есть ей это даже на руку. Но я не говорю, что это делают специально», — отметил Царев.

Экс-нардеп также назвал маловероятным, что Тимошенко смогут привлечь по данной статье к реальной ответственности.

Ранее экс-нардеп Олейник объяснил проклятие Тимошенко об Украине.

