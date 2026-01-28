Судят две страны: Царев сказал, как на Тимошенко скажется розыск в РФ

«Тимошенко на Украине многие обвиняют в том, что она действовала в интересах России. Еще во времена президента Виктора Ющенко она подписала крайне выгодный контракт с одной из российских госкорпораций. И вообще Тимошенко, как утверждают на Украине, российский агент. А привлечение ее к ответственности в РФ разбивает эту версию. То есть ей это даже на руку. Но я не говорю, что это делают специально», — отметил Царев.