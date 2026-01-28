Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: победа губернатора Калифорнии на выборах президента уничтожит США

Трамп заявил, что победа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на выборах президента США приведет к уничтожению страны.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что возможная победа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на президентских выборах 2028 года будет иметь разрушительные последствия для страны.

Выступая перед сторонниками в штате Айова, Трамп связал потенциальный успех Ньюсома с негативным опытом управления Калифорнией, отметив, что считает его политику более опасной, чем курс других представителей Демократической партии.

Американский лидер заявил, что приход к власти этой политической группы и идеологии, по его убеждению, приведет к глубокому кризису и фактическому разрушению Соединенных Штатов, сравнив возможное будущее страны с радикально усугубленным венесуэльским сценарием.

Ранее пять штатов США обратились в суд с иском против администрации президента страны Дональда Трампа из-за решения о заморозке доступа более чем к 10 миллиардам долларов из федеральных средств на уход за детьми и помощь семьям.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше