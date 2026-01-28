Трамп: победа губернатора Калифорнии на выборах президента уничтожит США

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что возможная победа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на президентских выборах 2028 года будет иметь разрушительные последствия для страны.
Выступая перед сторонниками в штате Айова, Трамп связал потенциальный успех Ньюсома с негативным опытом управления Калифорнией, отметив, что считает его политику более опасной, чем курс других представителей Демократической партии.
Американский лидер заявил, что приход к власти этой политической группы и идеологии, по его убеждению, приведет к глубокому кризису и фактическому разрушению Соединенных Штатов, сравнив возможное будущее страны с радикально усугубленным венесуэльским сценарием.
Ранее пять штатов США обратились в суд с иском против администрации президента страны Дональда Трампа из-за решения о заморозке доступа более чем к 10 миллиардам долларов из федеральных средств на уход за детьми и помощь семьям.