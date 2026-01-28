Командир ВСУ пытался успокоить солдата на грани срыва с помощью дыхательной техники

Из радиоперехвата в Запорожской области, оказавшегося в распоряжении РИА Новости, следует, что украинский командир пытался успокоить подчинённого, находящегося на грани нервного срыва из-за тяжёлых условий.
Военнослужащий жаловался на невозможность покинуть позицию, отсутствие питьевой воды, которая замёрзла, и нехватку сигарет в течение трёх дней.
В ответ командир, признавая тяжесть ситуации, посоветовал ему использовать дыхательную технику — сделать три коротких вдоха и один большой выдох, чтобы собраться и держать себя в руках, пообещав доставить необходимое, как только появится возможность.
Ранее сообщалось, что пленный солдат ВСУ заявил об обстрелах Сум со стороны Киева.
