В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В российском военном ведомстве ранее неоднократно заявляли, что в ответ на действия ВСУ удары наносятся высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Целями, по утверждению Минобороны РФ, являются исключительно военные объекты и предприятия украинского военно-промышленного комплекса.