В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В столице Украины зафиксированы взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом передает местное информагентство со ссылкой на корреспондента.
Сообщения о звуках взрывов поступили из Киева в период действия сигнала тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги был введен на территории города.
Подробности о характере повреждений и возможных последствиях не приводятся.
В российском военном ведомстве ранее неоднократно заявляли, что в ответ на действия ВСУ удары наносятся высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Целями, по утверждению Минобороны РФ, являются исключительно военные объекты и предприятия украинского военно-промышленного комплекса.
