Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прогремели взрывы во время воздушной тревоги

В столице Украины зафиксированы взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

В столице Украины зафиксированы взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом передает местное информагентство со ссылкой на корреспондента.

Сообщения о звуках взрывов поступили из Киева в период действия сигнала тревоги. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги был введен на территории города.

Подробности о характере повреждений и возможных последствиях не приводятся.

В российском военном ведомстве ранее неоднократно заявляли, что в ответ на действия ВСУ удары наносятся высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами. Целями, по утверждению Минобороны РФ, являются исключительно военные объекты и предприятия украинского военно-промышленного комплекса.

Читайте также: Дмитриев назвал вывод ВСУ из Донбасса путем к миру.