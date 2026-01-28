Президент Колумбии призвал судить Мадуро на родине, а не в США

Судебное разбирательство в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро должно проходить на его родине, а не в Соединенных Штатах. Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро, выступая на публичном мероприятии в Боготе, передает администрация главы государства.
Колумбийский лидер заявил, что Мадуро фактически был похищен, и подчеркнул, что рассматривать его дело должен исключительно венесуэльский суд. По словам Петро, вмешательство американской юрисдикции в данном вопросе недопустимо.
Глава Колумбии также выступил против любых внешних военных действий в отношении Венесуэлы. Он заявил, что удары по Каракасу или иные силовые сценарии противоречат историческому и цивилизационному наследию Латинской Америки. Петро отметил, что в данном случае речь идет не о конкретных политиках, а о судьбе страны, которую он назвал родиной Боливара и идеи свободы.
В ходе выступления президент Колумбии вновь подчеркнул, что не поддерживает геноциды против народов, а тех, кто их оправдывает, считает соучастниками. По его словам, именно эта позиция станет основой будущих контактов с президентом США Дональдом Трампом.
Петро заявил, что рассчитывает на заключение с американской стороной «пакта во имя жизни», основанного на уважении человеческого достоинства и цивилизационного многообразия. Запланированную на 3 февраля встречу с Трампом в Вашингтоне он охарактеризовал как ключевую и определяющую не только для него лично, но и для будущего человечества.
