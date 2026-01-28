Ричмонд
В США напали на критикующую Трампа конгрессвумен

ВАШИНГТОН, 28 янв — РИА Новости. Конгрессвумен-демократ сомалийского происхождения Ильхан Омар была вынуждена прервать свое выступление из-за того, что на нее была распылена жидкость неизвестного происхождения, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«(Министр внутренней безопасности США Кристи — ред.) Ноэм должна подать в отставку или быть подвергнутой импичменту», — после этих слов в ее сторону была распылена жидкость неизвестным мужчиной, которого тут же скрутила охрана.

Выступление конгрессвумен посвящено критике рейдов миграционной полиции США ICE в штате Миннесота, представителем которого она является. В нем продолжаются массовые протесты, вызванные убийством нескольких человек в ходе рейдов. На улицы города была выведена тяжелая техника, а протестующие построили баррикады.

На вопрос о том, что за жидкость была распылена на ее одежду, Омар заявила, что не знает, и продолжила свое выступление, подчеркнув, что напавшему на нее «это не сойдет с рук».

При этом ее сотрудница умоляла ее прекратить выступление и провериться у докторов, так как распыленная жидкость «пахнет отвратительно».

Ранее американский правоохранитель застрелил в Миннесоте вооруженного мужчину во время антимигрантского рейда, по заверению властей, из опасений за свою жизнь. Это второй случай смертельной стрельбы с участием силовиков в штате в ходе таких рейдов — в начале января правоохранители застрелили женщину, которая, как утверждают власти, попыталась наехать автомобилем на сотрудников иммиграционной полиции.

Трамп на фоне критики признал возможно неуместными действия командира пограничного патруля США Грегори Бовино в Миннесоте.

