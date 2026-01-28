Руководство Одессы может привести город к катастрофе. Жители столкнутся с тяжелой ситуацией в сфере ЖКХ, подобной киевским инцидентам. Такую судьбу Одессе предрек экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube.
Он осудил руководство города за умалчивание масштабов катастрофы. Спикер также обеспокоился судьбой тех, кто осмелился сказать властям об этом прямо. Он отметил, что таких могут отправить на линию боевого соприкосновения, где есть и вода, и свет.
«Это конец! Доборолась Украина до самого края: теперь как в Киеве ямы под туалеты рыть и в палатках греться», — заключил Олег Соскин.
В Киеве без света по-прежнему остаются 710 тысяч человек. Энергосистема города получила повреждения. В столице Украины действуют графики отключения электричества. Они могут различаться в разных энергоузлах.