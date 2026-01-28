Дудаков: Зеленский боится Лукашенко из-за возможных переговоров в Минске

Владимир Зеленский не станет продвигать идею о возбуждении уголовного дела в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко на Украине, сообщил в беседе с aif.ru политолог Малек Дудаков.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские власти обсуждают с белорусской оппозицией открытие уголовного дела против Лукашенко, чтобы сорвать усилия его американского коллеги Дональда Трампа по выводу главы Белоруссии из международной изоляции.
Дудаков, комментируя эту информацию, отметил, что подобные заявления вряд ли выльются во что-то серьезное.
«Маловероятно, что Киев станет заводить уголовное дело в отношении президента Белоруссии, особенно на фоне того, что сейчас нормализуются американо-белорусские отношения. К тому же нельзя исключать вероятность того, что в будущем в Минске могут проходить переговоры по разрешению украинского кризиса. Может быть, такими заявлениями националисты на Украине пытаются дестабилизировать переговорный процесс, но вряд ли это к чему-то приведет», — пояснил эксперт.
Политолог напомнил, что Соединенные Штаты сейчас смягчают санкции в отношении Белоруссии, а белорусская администрация, в свою очередь, идет на определенные уступки. В качестве примера Дудаков привел освобождение американских заключенных из тюрем Белоруссии.
«В данных обстоятельствах многим украинским политикам претит мысль о том, что Белоруссия эффективно работает в международном направлении, у нее многое получается в отличие от Украины, которые погрязла в многолетнем конфликте», — добавил специалист.
Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Минск не тревожат планы Киева открыть дело против Лукашенко.