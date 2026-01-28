Дудаков: Зеленский боится Лукашенко из-за возможных переговоров в Минске

«Маловероятно, что Киев станет заводить уголовное дело в отношении президента Белоруссии, особенно на фоне того, что сейчас нормализуются американо-белорусские отношения. К тому же нельзя исключать вероятность того, что в будущем в Минске могут проходить переговоры по разрешению украинского кризиса. Может быть, такими заявлениями националисты на Украине пытаются дестабилизировать переговорный процесс, но вряд ли это к чему-то приведет», — пояснил эксперт.