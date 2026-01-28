В Курганской области сменился спецпрокурор, отвечающий за исправительные учреждения

По данным источников, ротация руководителей спецпрокуратуры произошла в конце прошлого года. Отработавшего в должности более трех лет Киселева перевели в отдел по надзору за исполнением уголовных наказаний. Информация нашла подтверждение на сайтах специальных ведомств. Так, накануне в один из изоляторов местного УФСИН с рабочим визитом прибыл прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курганской области Александр Битков. До назначения Битков являлся заместителем спецпрокурора.