Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курганской области сменился спецпрокурор, отвечающий за исправительные учреждения

В курганской специализированной прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях поменялся руководитель. Новым прокурором стал Александр Битков. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к ведомству.

В Курганской области назначен новый спецпрокурор по колониям.

В курганской специализированной прокуратуре по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях поменялся руководитель. Новым прокурором стал Александр Битков. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к ведомству.

«Советник юстиции Битков стал новым прокурором, надзирающим за порядком в колониях и правами осужденных. Его предшественник Алексей Киселев ушел на повышение в областную прокуратуру», — рассказали источники.

По данным источников, ротация руководителей спецпрокуратуры произошла в конце прошлого года. Отработавшего в должности более трех лет Киселева перевели в отдел по надзору за исполнением уголовных наказаний. Информация нашла подтверждение на сайтах специальных ведомств. Так, накануне в один из изоляторов местного УФСИН с рабочим визитом прибыл прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Курганской области Александр Битков. До назначения Битков являлся заместителем спецпрокурора.