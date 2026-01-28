Президент США назвал победу Ньюсома на выборах катастрофой для страны

По словам американского лидера, он ранее предупреждал избирателей о рисках, связанных с победой Камалы Харрис, однако считает Ньюсома еще более опасным претендентом на высший государственный пост. Трамп указал, что действующий губернатор, по его оценке, уже нанес серьезный ущерб Калифорнии.