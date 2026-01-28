Президент США назвал победу Ньюсома на выборах катастрофой для страны

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная победа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на президентских выборах 2028 года приведет страну к катастрофическим последствиям. Об этом он сообщил, выступая перед своими сторонниками в Айове.
По словам американского лидера, он ранее предупреждал избирателей о рисках, связанных с победой Камалы Харрис, однако считает Ньюсома еще более опасным претендентом на высший государственный пост. Трамп указал, что действующий губернатор, по его оценке, уже нанес серьезный ущерб Калифорнии.
Президент США заявил, что перенос подобной модели управления на федеральный уровень, по его мнению, обернется крахом для всей страны. Он подчеркнул, что политика этой группы может привести к разрушительным последствиям для государства.
Трамп также отметил, что в случае прихода таких сил к власти Соединенные Штаты рискуют превратиться в «Венесуэлу на стероидах». По его утверждению, подобное развитие событий способно полностью уничтожить страну.
