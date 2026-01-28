СМИ: Швеция ведет переговоры с несколькими странами о «ядерном зонтике»

«Сейчас мы ведем переговоры как с Францией, так и с Великобританией. Они пока не очень конкретны, и французское ядерное оружие — исключительно французское изобретение, но Франция также демонстрирует открытость к обсуждениям с другими странами», — цитирует газета Кристерссона.
При этом Кристерссон добавил, что Швеция на данный момент не видит необходимости в размещении ядерного оружия на своей территории.
Представитель правительства Великобритании подтвердил газете, что премьер-министр Кир Стармер обсуждал с Кристерссоном предложение о «ядерном зонтике».
Газета отмечает, что как участник НАТО Швеция уже обладает защитой в виде ядерного оружия других государств-членов альянса, однако желание заручиться помощью Великобритании и Франции говорит о надежде королевства на снижение зависимости от ядерного оружия США.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента призвал ЕС перестать мечтать о том, что Евросоюз способен защищать себя без США, отметив важность американского «ядерного зонтика» для Европы.