Премьер Японии уйдет в отставку, если не получит поддержку на выборах

По состоянию на утро вторника для участия в выборах зарегистрировались 1219 кандидатов, что меньше показателя предыдущих парламентских выборов 2024 года, когда их было 1344. Претенденты будут бороться за 465 мест в нижней палате парламента, распределяемых по одномандатным округам и пропорциональной системе.