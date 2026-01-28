Ричмонд
Премьер Японии уйдет в отставку, если не получит поддержку на выборах

Премьер-министр Японии пообещала уйти в отставку, если правящий блок не получит поддержку большинства на выборах в Палату представителей.

Источник: Аргументы и факты

В Японии стартовала предвыборная кампания к выборам в Палату представителей, рассчитанная на 12 дней. Премьер-министр страны Санаэ Такаити пообещала, что уйдет в отставку, если правящий блок не получит поддержку большинства. Об этом пишет The Japan News, статью перевел aif.ru.

Основное внимание в ходе кампании уделяется уровню доверия общества к коалиционному правительству, сформированному Либерально-демократической партией и Японской инновационной партией. Среди приоритетных вопросов также находятся экономическая политика, включая возможное снижение потребительских налогов, а также курс на ответственное и активное управление государственными финансами, проводимый кабинетом премьер-министра Санаэ Такаити.

По состоянию на утро вторника для участия в выборах зарегистрировались 1219 кандидатов, что меньше показателя предыдущих парламентских выборов 2024 года, когда их было 1344. Претенденты будут бороться за 465 мест в нижней палате парламента, распределяемых по одномандатным округам и пропорциональной системе.

«Если нам не удастся получить большинство, я уйду в отставку с поста премьер-министра», — сказала Такаити.

Ранее Такаити приняла решение распустить ключевую нижнюю палату парламента. Она призвала японцев решить, доверяют ли они ей управление страной.

