ФСБ завербовала соратника убитого коммунального барона ХМАО, чтобы расследовать дело бывших замов Комаровой

Ключевым свидетелем обвинения по уголовному делу бывших первых заместителей губернатора ХМАО Натальи Комаровой Алексея Шипилова и Андрея Филатова стал нефтеюганский экс-политолог Михаил Мирзоян. Он считался одним из самых доверенных соратников депутата окружной думы Александра Колодича, которого летом 2023 года в собственном особняке в Новой Москве зарезал садовник. В городском суде Сургута обвинение рассекретило подробности оперативно-розыскных мероприятий ФСБ, передает журналист URA.RU из зала заседаний.

ФСБ согласовала разглашение результатов оперативных мероприятий по уголовному делу Филатова и Шипилова в суде.

«Мирзоян подписал согласие на участие в оперативном эксперименте ФСБ, который, как указывает обвинение, “проводился с целью изобличения Филатова в незаконных действиях, связанных с получением коммерческих подкупов от подрядных организацией УК “Диалог” (Нижневартовск) и УК “Доверие” (Лангепас) за предоставление тем объемов работ по обслуживанию домов и продолжению договорных отношений”», — передает корреспондент слова гособвинителя. По данным следствия, выплаты были ежемесячными. Аудиозапись из зала суда подтверждает информацию журналиста, копия имеется в распоряжении редакции.

Мирзоян угодил в поле зрения силовиков, получив 127 тысяч рублей от директора сургутской подрядной организации РСУ-23 Сергея Григорьева, завербованного ФСБ чуть раньше. В материалах по делу Шипилова указано, что Григорьев и другие подрядчики скандальной УК «Диалог» Нижневартовска, руководство которой также фигурирует в расследовании, передавали Мирзояну откаты за сотрудничество с «Диалогом». Речь идет о нескольких миллионах рублей, собранных бывшим политологом с коммерсантов в городах Югры (в расследовании упоминаются как минимум Нижневартовск, Лангепас, Сургут и Нефтеюганск).

Следствие установило, что Филатов выполнял управленческие и распорядительные функции и являлся одним из конечных бенефициаров и фактическим собственников «Диалога», на рейдерский захват домов которым жаловались вартовчане. Гособвинение, зачитывая материалы, цитирует отчеты силовиков, в которых Мирзоян (уже под контролем ФСБ) собирал деньги и расписки и передавал их экс-директору УК «Диалог» Виктории Абрагимовой, которая проходит по делу Филатова. Как и он, Абрагимова обвиняется в коммерческом подкупе, ранее работала в Нефтеюганске, потом переехала в Нижневартовск. Инсайдеры агентства называли ее также одной из ставленниц Колодича, которую тот делегировал в Нижневартовск для контроля за коммунальными активами.

В материалах дела указано, что Мирзоян передавал ей деньги через посредника — главу нефтеюганской «Консалтинговой группы “Стратегия”» Елену Олюнину. Мирзоян же в ноябре 2024 года привез уже упоминавшиеся в расследовании 4,135 млн рублей Филатову (часть средств силовики заменили «куклой») и передал их в гараже. Экс-мэр Сургута спрятал деньги в поленнице во дворе своего дуплекса в Лангепасе.

Некоторые детали расследования, которыми делились с URA.RU инсайдеры, говоря о связи Филатова, Шипилова и Колодича с переделом коммунального рынка Югры, совпадают с информацией, озвученной в зале суда. Инсайды агентства подтвердились.

Слушания по делу Шипилова продолжатся 28 января в горсуде Сургута. Дело Филатова, как сообщают источники URA.RU, будет рассмотрено в закрытом режиме из-за возможной сделки со следствием. Суд отклонил жалобы Шипилова и его адвокатов на плотный график заседаний, из-за которого защитники, по их словам, не успевают ознакомиться с материалами дела.