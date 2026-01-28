ФСБ завербовала соратника убитого коммунального барона ХМАО, чтобы расследовать дело бывших замов Комаровой

Следствие установило, что Филатов выполнял управленческие и распорядительные функции и являлся одним из конечных бенефициаров и фактическим собственников «Диалога», на рейдерский захват домов которым жаловались вартовчане. Гособвинение, зачитывая материалы, цитирует отчеты силовиков, в которых Мирзоян (уже под контролем ФСБ) собирал деньги и расписки и передавал их экс-директору УК «Диалог» Виктории Абрагимовой, которая проходит по делу Филатова. Как и он, Абрагимова обвиняется в коммерческом подкупе, ранее работала в Нефтеюганске, потом переехала в Нижневартовск. Инсайдеры агентства называли ее также одной из ставленниц Колодича, которую тот делегировал в Нижневартовск для контроля за коммунальными активами.