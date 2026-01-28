Швеция ведет переговоры о ядерной защите

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подтвердил, что ведёт переговоры с Великобританией и Францией о предоставлении Швеции защиты в рамках их «ядерного зонта».
Как сообщает газета The Telegraph, обсуждаются возможные форматы сотрудничества, при этом французская сторона демонстрирует открытость к диалогу, хотя её ядерный потенциал является суверенным. Кристерссон подчеркнул, что на данный момент Швеция не рассматривает возможность размещения ядерного оружия на своей территории.
Официальный представитель британского правительства подтвердил, что премьер-министр Кир Стармер обсуждал это предложение с шведским коллегой. Издание отмечает, что, будучи членом НАТО, Швеция уже формально находится под ядерной защитой альянса, однако её стремление заручиться поддержкой Лондона и Парижа указывает на желание диверсифицировать гарантии безопасности и снизить зависимость от ядерного арсенала США.
Ранее сообщалось, что натовский дрон-разведчик впервые размещался на базе в Финляндии.
