Совет мира Трампа официально объявил Казахстан страной-учредителем

Что произошло.
28 января 2026 года официальный аккаунт Совета опубликовал пост, закрепляющий роль Астаны в новом глобальном проекте.
«Совет мира приветствует Казахстан в качестве члена-учредителя нашей растущей международной организации», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что аккаунт @BoardOfPeace работает в режиме «ленты новостей», поочередно объявляя страны, присоединившиеся к инициативе. Наряду с Казахстаном, Совет мира также поприветствовал в своих рядах других стратегических партнеров инициативы. Среди таких стран: Вьетнам, Узбекистан, ОАЭ, Турция, Саудовская Аравия, Катар, Парагвай, Пакистан, Марокко, Монголия, Кювейт, Косово, Индонезия, Венгрия, Египет, Сальвадор, Камбоджа, Болгария, Беларусь, Азербайджан, Армения и другие.
Что такое Совет мира.
Совет мира — это новая международная структура, инициированная Дональдом Трампом. Ее называют альтернативной площадкой для решения глобальных конфликтов, где США планируют играть ведущую роль, минуя бюрократию институтов вроде ООН.
Одной из первых задач Совета заявлено урегулирование кризиса в Газе. Для участия в этом процессе Трамп лично пригласил Касым-Жомарта Токаева.
Особые условия для Казахстана.
Стандартный взнос для вступления страны в состав организации составляет $1 млрд. Эти средства направляются в специальный фонд восстановления регионов, пострадавших от конфликтов (в частности, Сектора Газа).
Однако для Казахстана было сделано исключение. Астана вошла в состав учредителей без уплаты этого взноса. Это решение подчеркивает особый дипломатический статус страны и личное отношение Трампа к Токаеву.
Равный партнер.
Политологи отмечают, что приглашение Казахстана на роль учредителя без финансовых обязательств — это сигнал. Трамп видит в Токаеве не просто участника, а равного партнера и медиатора, способного вести диалог с разными сторонами конфликтов.
Церемония и «хлопок по плечу».
Формализация участия состоялась ранее, когда президент Казахстана подписал Устав Совета мира. Церемония прошла в теплой атмосфере: камеры зафиксировали неформальный жест Дональда Трампа, который дружески похлопал Касым-Жомарта Токаева по плечу, что на языке дипломатического протокола США означает высокую степень доверия и личной симпатии.