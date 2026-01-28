Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 9 января Вооруженные силы РФ ударом с применением подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» вывели из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, где обслуживались переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29, а также производились ударные беспилотники, применяемые для ударов по российским гражданским объектам.
«Применение “Орешника”, очевидно, было просто демонстрацией. РФ может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, и они (Европа — ред.) перейдут к разговору с Москвой насчет судьбы Украины», — считает Нимайер.
Собеседник агентства подчеркнул, что диалог с Россией необходим для европейской стороны.
«Без России не будет никаких решений для урегулирования конфликта, а также после его урегулирования», — указал политик.
В январе канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной. Президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне.