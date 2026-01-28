В Германии рассказали о влиянии «Орешника» на ЕС

В январе канцлер Германии Фридрих Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной. Президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне.