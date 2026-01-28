Повышение пособий и новый мобильный «безлимит»: что ждет белорусов в феврале

Беларусь с 1 февраля и в течение всего месяца вводит ряд значимых изменений, которые коснутся многих сфер повседневной жизни граждан. Sputnik собрал самые яркие и важные изменения, которые стоит учитывать уже сейчас.
Изменения в перевозках.
Латвия планирует поэтапно прекратить регулярное автобусное сообщение с Беларусью — речь идет о непродлении лицензий перевозчикам.
По словам представителей латвийской стороны, транспортные ограничения напрямую привязаны к срокам окончания патентов у компаний и будут вводиться поэтапно.
Уже с 1 февраля планируется прекращение рейсов по направлению Рига — Витебск. С 26 февраля под ограничения попадет маршрут Рига — Минск. Завершающим этапом станет остановка автобусного сообщения с Гомельской областью — она запланирована на 27 июня.
Пассажирам рекомендуют заранее учитывать эти изменения при планировании поездок и рассматривать альтернативные маршруты следования.
Новый «безлимит».
Новые правила для абонентов «безлимитных» тарифов мобильного интернета начнут действовать в Беларуси с 23 февраля 2026 года, сообщили в Минсвязи. Изменения закреплены постановлением № 38 от 22 декабря 2025 года.
Согласно документу, операторы обязаны предоставлять пользователям 30 ГБ трафика на максимальной скорости. После исчерпания этого объема скорость мобильного интернета будет снижаться до 1 Мбит/с.
При этом интернет не отключат полностью — он останется доступным для мессенджеров, музыки и социальных сетей, однако просмотр видео в высоком качестве и онлайн-игры будут затруднены.
В ведомстве подчеркнули: большинство пользователей, которые расходуют менее 30 ГБ в месяц, изменений, скорее всего, не заметят.
Ранее операторы могли снижать скорость на «безлимитных» тарифах до минимальных значений — иногда до 256 Кбит/с. Теперь установлен нижний порог: скорость не может быть ниже 1 Мбит/с.
Также новые правила допускают возможность для операторов предлагать дополнительные объемы трафика или продление периода максимальной скорости — по аналогии с уже знакомыми абонентам опциями вроде «Турбо-кнопки».
Риск роста заболеваемости.
К концу января — началу февраля белорусские медики прогнозируют рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями.
По данным специалистов, число заболевших ОРИ и гриппом уже увеличивается, однако медики называют ситуацию закономерной. После новогодних и рождественских праздников дети и взрослые возвращаются в организованные коллективы, что способствует активному распространению вирусных инфекций.
Пока показатели заболеваемости остаются в пределах средних многолетних значений, но в ближайшие недели ожидается заметный подъем.
Лабораторный мониторинг показывает активизацию циркуляции вирусов гриппа A (H3N2), также регистрируются единичные случаи гриппа B. Наряду с этим продолжают распространяться возбудители негриппозных ОРИ — вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы, бокапарвовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы и SARS-CoV-2.
Пенсии вырастут.
В начале месяца в Беларуси увеличатся пенсионные выплаты. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Повышение трудовых пенсий в среднем составит 10%. Финансирование расходов обеспечено в пределах средств, предусмотренных законом «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2026 год».
В последний раз пенсии повышались 1 сентября прошлого года — тогда средний размер пенсии по возрасту составил 980 рублей. С учетом февральского повышения средний размер пенсии составит порядка 1071 рубля.
В настоящее время трудовые пенсии в стране получают более 2,3 миллиона человек.
Пособия для семей.
Размеры пособия по уходу за ребенком до трех лет также увеличатся с 1 февраля. Суммы выплат вырастут на 7,4% и будут действовать до 31 июля 2026 года включительно.
Для родителей первого ребенка размер пособия составит 1000,86 рубля, что на 68,95 рубля больше прежнего уровня. Для второго и последующих детей выплата увеличится до 1143,84 рубля (+78,80 рубля). Пособие на ребенка-инвалида составит 1286,82 рубля (+88,65 рубля).
Размеры пособий пересчитываются дважды в год — 1 февраля и 1 августа, поскольку они рассчитываются исходя из среднемесячной заработной платы.
Новый уровень БПМ.
Повысятся и размеры бюджета прожиточного минимума. Новые значения будут действовать с 1 февраля по 30 апреля 2026 года.
В среднем на душу населения БПМ вырастет на 1,2% и составит 496,96 рубля. Это первый перерасчет в 2026 году, предыдущий проводился 1 ноября 2025-го.
От бюджета прожиточного минимума зависят минимальные трудовые и социальные пенсии, пособия по уходу за инвалидами I группы и за детьми-инвалидами до 18 лет, а также ряд других социальных выплат, включая новое пособие для молодых мам.
В Минске также недавно введена новая социальная выплата — единовременное пособие для женщин, родивших ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Размер разовой выплаты составляет два бюджета прожиточного минимума, действующих на дату рождения ребенка.
Поскольку сумма пособия привязана к БПМ, выплата будет увеличиваться по мере его роста, то есть дважды в год.
Тарифы на нефть.
Новые тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам устанавливаются также в начале месяца. Соответствующее решение предусмотрено постановлением МАРТ от 19 января.
Так, тариф на прокачку нефти по трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в направлении Унеча — Адамова Застава (в сторону Польши) составит 28,71 рубля за тонну без НДС. В направлениях Унеча — Броды и Унеча — граница Украины тариф установлен в размере 262,99 российских рубля за тонну.
В том числе пересмотрены тарифы на транспортировку нефти по территории республики. В частности, на направлении Речица — Мозырский НПЗ тариф составит 3,25 рубля за тонну, Речица — Адамова Застава — 17,88 рубля, Речица — ЛПДС «Мозырь» — 2,99 рубля, Речица — Броды — 4,05 рубля, Невель — Полоцк — 2,81 рубля.
Олимпиада в Италии.
С 6 по 22 февраля в Италии пройдут XXV зимние Олимпийские игры. Соревнования примут Милан и Кортина-д’Ампеццо. В общей сложности будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Белорусские спортсмены также примут участие в Играх. Ранее НОК утвердил состав делегации, в которую вошли семь спортсменок. В горнолыжном спорте страну представит Мария Шканова, в конькобежном — Марина Зуева, в лыжных гонках — Анна Королева, в фигурном катании — Виктория Сафонова.
В фристайле (лыжной акробатике) за Беларусь выступят Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова.