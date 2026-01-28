Совфед рассмотрит вопрос о прекращении полномочий сенатора Вайнберга

Совет Федерации (СФ) в рамках заседания 28 января планирует рассмотреть вопрос о прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга: он подал заявление по собственному желанию. Об этом во вторник, 27 января, сообщил глава комитета ведомства по регламенту Вячеслав Тимченко.
— Сенатор Александр Вайнберг подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Это его право, — цитирует его РИА Новости.
До этого бывший мэр подмосковных Химок Елена Землякова подала заявление об отставке и удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Она заняла пост 28 февраля 2025 года.
17 сентября также подал в отставку Дмитрий Козак. Он ушел с поста заместителя главы администрации президента России Владимира Путина. Козак является соратником главы государства еще со времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга.
Кроме того, президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке до окончания периода своего второго президентского срока. Он выразил уверенность в том, что вице-президент страны Илияна Йотова станет достойным исполняющим обязанности президента.