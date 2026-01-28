Ричмонд
Совфед рассмотрит вопрос о прекращении полномочий сенатора Вайнберга

— Сенатор Александр Вайнберг подал заявление о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Это его право, — цитирует его РИА Новости.

До этого бывший мэр подмосковных Химок Елена Землякова подала заявление об отставке и удалила все свои аккаунты в социальных сетях. Она заняла пост 28 февраля 2025 года.

17 сентября также подал в отставку Дмитрий Козак. Он ушел с поста заместителя главы администрации президента России Владимира Путина. Козак является соратником главы государства еще со времен его работы в мэрии Санкт-Петербурга.

Кроме того, президент Болгарии Румен Радев объявил о своей отставке до окончания периода своего второго президентского срока. Он выразил уверенность в том, что вице-президент страны Илияна Йотова станет достойным исполняющим обязанности президента.

