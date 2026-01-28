Трамп разместил в Белом доме памятный кадр с Путиным: где он был сделан

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске состоялась 15 августа на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон. Тогда прошли переговоры глав государств с глазу на глаз. Они общались через переводчиков. Тогда же прошел саммит делегаций двух стран. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что программа контактов была заранее согласована. Он также обращал внимание на символичность места встречи из-за расположенных неподалеку захоронений советских летчиков.