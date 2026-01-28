Президент США Дональд Трамп разместил совместное фото с главой России Владимиром Путиным в Белом доме. Кадр был сделан во время их переговоров на Аляске. Снимок появился в Сети.
Снимок заметили в вестибюле, который соединяет Западное крыло Белого дома с резиденцией американского президента. Его опубликовала журналистка PBS Элизабет Ландерс опубликовала в соцсети X фотографию интерьера. И на кадре видно, что прямо на стене висит совместное фото Путина и Трампа. Под ним — второй кадр. Там Трамп держит за руку свою внучку.
Трамп разместил в Белом доме памятный кадр с Путиным: где он был сделан. Фото: соцсеть Х корреспондентки.
Примечательно, что речь идет о кадре, сделанном во время официальной фотосессии лидеров двух стран на Аляске. Фото стало одним из символов той встречи. Этот же снимок Трамп показывал в Овальном кабинете 22 августа.
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске состоялась 15 августа на объединенной базе Элмендорф-Ричардсон. Тогда прошли переговоры глав государств с глазу на глаз. Они общались через переводчиков. Тогда же прошел саммит делегаций двух стран. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что программа контактов была заранее согласована. Он также обращал внимание на символичность места встречи из-за расположенных неподалеку захоронений советских летчиков.
К слову, в тот момент Дональд Трамп лично встретил Владимира Путина на базе и организовал торжественный прием. Все произошло сразу после прибытия российского лидера. Не скупился американский президент и на эмоции. Поскольку в какой-то момент даже начал аплодировать.
Но этим все не ограничилось. После приземления самолета российского президента в Анкоридже лидеры двух стран вместе направились к автомобилю и уехали с аэродрома в одной машине. Они сели в лимузин американского президента.
При этом подобное не планировалось. Изначально сообщалось, что президент РФ будет ездить по Аляске на автомобиле Aurus. Причем с московскими номерами. Машину замечали на аэродроме перед вылетом на переговоры в США. Спецкор KP.RU Валентин Алфимов подтверждал данную информацию. Но потом планы, видимо, изменились.