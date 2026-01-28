В Одессе нанесен удар по позициям ПВО ВСУ

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с aif.ru раскрыл основные задачи, которые решают удары по объектам в Одесской области. Собеседник интернет-издания назвал целью российских военных уничтожение инфраструктуры противника, задействованной в поставках западных вооружений.