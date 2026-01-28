В Одессе нанесен удар по позициям ПВО ВСУ

В ночь на среду в Одессе попали под удар позиции ПВО ВСУ, сообщает Telegram-канал Anna News.
По данным источников канала, позиции сил противовоздушной обороны противника в районе города атаковали несколько десятков беспилотников.
«Вражеские зенитчики, прикрывающие одесский порт, поначалу отстреливались. Но позже, по сообщению местных жителей, ПВО затихло», — говорится в публикации.
Согласно сведениям координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, минувшей ночью под удар попал также один из складов противника на территории Одессы.
Информации о потерях ВСУ в результате ударов по объектам в Одессе нет.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с aif.ru раскрыл основные задачи, которые решают удары по объектам в Одесской области. Собеседник интернет-издания назвал целью российских военных уничтожение инфраструктуры противника, задействованной в поставках западных вооружений.
«Это необходимая мера, чтобы лишить противника на этом фланге возможности снабжать воюющую группировку ВСУ боеприпасами, оружием и углеводородами», — отметил эксперт.