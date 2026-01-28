От цели до реализации: что сделано по Посланию Главы Башкирии в 2025 году

«Социальная сфера оставалась безусловным приоритетом для Главы Башкортостана и правительства. Одним из выдающихся проектов стало завершение строительства нового корпуса Республиканского кардиоцентра. Сегодня это самое передовое медучреждение не только в республике, но и во всем Приволжском федеральном округе. Оснащение по последнему слову техники позволяет проводить сложнейшие операции, к примеру, это хирургические вмешательства на аорте и крупных сосудах, — прокомментировал ранее “Башинформу” доктор медицинских наук, профессор Виль Тимербулатов. — Мы совершили прорыв в первичном звене: в регионе практически закрыт вопрос с ремонтом и строительством фельдшерско-акушерских пунктов — только за прошлый год введено 134 объекта. Республика в лидерах в стране по числу ФАПов — их у нас более 2 тысяч. По поручению Радия Хабирова системно обновляются и районные больницы. Жители сел и деревень могут получить качественную медпомощь у себя дома».