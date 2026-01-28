От цели до реализации: что сделано по Посланию Главы Башкирии в 2025 году

«Башинформ» проанализировал то, что было сделано в Башкортостане в прошлом году в рамках исполнения задач, обозначенных в Послании.
ПОДДЕРЖКА СВО.
Красной нитью в Послании Радия Хабирова на 2025 год была помощь СВО. Глава Башкортостана тогда заявил, что в республике увеличится количество мер поддержки участникам военной спецоперации и членам их семей. И слово свое сдержал.
На сегодняшний день в регионе действуют 54 меры поддержки участников СВО и членов их семей, 11 из которых введены в 2025 году. Объём финансирования мер вырос более чем в два раза — с 13,4 млрд рублей в 2024 году до 30,8 млрд рублей в 2025 году.
77,8% вернувшихся участников СВО уже трудоустроены, 86,3% прошли диспансеризацию, 25% завершили курс комплексной реабилитации, 45,5% бойцов получили психологическую или психотерапевтическую помощь.
В республике также создана сеть специализированных муниципальных центров поддержки. Они открыты в 27 районах и городах. В 2026 году запланировано открытие еще 36 центров.
Добавим также, что с начала спецоперации Башкортостан отправил 170 гумконвоев.
Поставленные задачи выполнены, но в Послании-2026 стоит ждать новых. Напомним, на днях Радий Хабиров поручил заняться увековечением памяти воинских подвигов участников спецоперации.
«СВО идет уже почти 4 года, и жители нашей республики, воины, участвующие в спецоперации, проявляют самый настоящий воинский и трудовой героизм. И если информацию об этом не сохранять, не фиксировать, многое может забыться», — отметил он.
Радий Хабиров поручил своей администрации продумать план мероприятий по увековечению героических трудовых и воинских подвигов жителей Башкортостана в годы спецоперации. Реализацией поручения займется специальная комиссия, куда войдут представители СМИ, Ассоциации ветеранов СВО и республиканский архив.
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТОВ.
В своем Послании на 2025 год Радий Хабиров не обошел вниманием реализацию национальных проектов в стране. Результаты, которые были достигнуты в республике в прошлом году, можно назвать достаточно весомыми, учитывая сложную экономическую обстановку, которая сложилась в стране.
В Башкирии на реализацию нацпроектов в 2025 году направили 50 млрд рублей. Из них большая часть — 35,6 млрд рублей, это федеральные средства, привлечь которые стоило немалых усилий. Всего в регионе реализуется 42 федпроекта в рамках 12 нацпроектов. Активное участие в этой работе принимают муниципалитеты, вложив 9,2 млрд рублей. В основном средства направляются на развитие территорий и капитальный ремонт образовательных учреждений.
Так, например, благодаря нацпроектам, в регионе установили в прошлом году 134 модульных фельдшерско-акушерских пункта, открыли поликлинику, врачебные амбулатории, отремонтировали 35 школьных зданий школ. Не забыли и о дорогах: в целом за год привели в нормативное состояние 256 километров автодорог. Проведены реконструкция мостов и ремонт переходов. Причем реконструкция моста через реку Ик на границе с Татарстаном завершена досрочно. Одновременно реализуется масштабный проект Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Успешно функционируют IQ-парк, Геномный центр. И этот список того, что уже сделано в Башкортостане, можно продолжать и продолжать.
В числе ключевых результатов, которые необходимо достичь до конца 2026 года — завершение строительства и ввод в эксплуатацию трех объектов коммунальной инфраструктуры в Мелеузе, Уфе и Октябрьском, а также 11 мостов, благоустройство в районах и городах республики 152 общественных территорий, капремонт 59 социальных учреждений и 31 объекта коммунальной инфраструктуры, оснащение 879 общеобразовательных организаций, покупка 83 автобусов
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ.
Задачи по развитию экономики всегда идут отдельным блоком. 2025 год не стал исключением. И обозначенные Главой региона установки Башкортостан, несмотря на усиление санкционной политики недружественных России стран, выполнил и продолжает устойчиво развиваться, констатировал «Башинформу» кандидат экономических наук, заведующий сектором экономической безопасности Института социально-экономических исследований УФИЦ РАН Виталий Печаткин.
Темпы роста ВРП по прогнозу социально-экономического развития на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов по итогам 2025 года ожидаются на уровне 1,9 процента.
«В полном объеме выполняются социальные обязательства. Созданы хорошие условия для реализации инвестиционных проектов по созданию новых производств и привлечения финансовых ресурсов для развития действующих системообразующих промышленных предприятий», — считает Виталий Печаткин.
Так, республика сохранила высокие позиции в топ-3 рейтинга регионов России по состоянию инвестиционного климата, ежегодно составляемого Агентством стратегических инициатив. Заключены соглашения на более чем 100 млрд рублей на Петербургском международном экономическом форуме-2025.
«Кроме того, Башкортостан занял первое место в первом Национальном рейтинге регионов России по уровню кластерного развития, составленном Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ (АКИТ) при поддержке Минпромторга. Это наглядно свидетельствует о готовности руководства республики поддерживать промышленную кооперацию. Из 104 промышленных кластеров России, 25 созданы в Башкирии», — напомнил экономист.
Он также отметил, что при замедлении темпов роста промышленного производства в 2025 году, связанном во многом с высокой ставкой рефинансирования Банка России и снижением доступности кредитных ресурсов, инфляция снизилась до 6,7%. Однако, несмотря на рост дефицита бюджета Башкортостана, он не является критическим, это позволяет республике сохранять высокие кредитные рейтинги.
ВНЕШНИЕ СВЯЗИ.
Правительство республики сделало акцент на развитии внешних связей с дружественными государствами не только в 2025 году, а заблаговременно. На данный момент у Башкортостана 112 стран — торговых партнеров.
По предварительным данным министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ, почти 54% экспорта пришлись на несырьевые и неэнергетические товары. Товарооборот за январь — октябрь 2025 года достиг 2,5 трлн рублей. Это соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт»: к 2030 году рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен вырасти не менее чем на 70% к показателям 2020 года.
«Наступивший 2026 год будет не менее сложным, чем и 2025 год, — считает Виталий Печаткин. — На мой взгляд, необходимо консолидировать усилия многонациональных народов нашей республики, направленные на укрепление национальной безопасности России. Продолжить укреплять экономическое взаимодействие с Китаем, Белоруссией, Казахстаном и другими дружественными России странами, создавать условия для улучшения качества жизни населения Башкортостана».
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.
Республика с каждым годом укрепляет свои позиции в сфере АПК, отмечал год назад Радий Хабиров.
Драйвером развития агропромышленного комплекса республики продолжают оставаться инвестиции. И, что самое важно, инвесторы готовы «вкладываться в наш АПК», подчеркнул недавно на заседании премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.
На данный момент в агропромышленном комплексе Башкирии реализуется 71 приоритетный инвестиционный проект общей стоимостью 109 млрд рублей. Они позволят создать около 7 тысяч новых рабочих мест. В 2026 году планируется завершить 16 проектов общей стоимостью более 31 млрд рублей.
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
Особое внимание в своем Послании на 2025 год Радий Хабиров уделил развитию предпринимательства в республике.
«Твердо уверен — мы ещё не раскрыли в полной мере весь потенциал развития предпринимательства. Жду конкретные решения с выходом на более высокие результаты», — сказал тогда Глава Башкортостана.
По итогам 2025 года в Башкирии количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 6,4%. В 2024-м в регионе их было около 142 тысяч, в 2025-м — почти 151 тысяча.
Численность работающих на малых и средних предприятиях выросла с 597,4 тысячи до 653 тысяч человек. Это шестая часть населения республики или треть его работоспособной части.
Количество самозанятых выросло за год до 343,6 тысячи человек (2024 — 262,9 тысячи). Они уплатили в казну 1,3 млрд рублей налога, показав доход в размере 50 млрд рублей. В целом малый и средний бизнес уплатил 24,4 млрд рублей налогов (в 2024 — 22 млрд).
Как сообщила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, по количеству субъектов МСП Башкортостан находится на втором месте в Приволжском федеральном округе и на девятом в России. По приросту малых предприятий республика первая в ПФО и пятая в РФ.
СТРОИТЕЛЬСТВО.
Нужно понимать, что если сейчас заморозить проект, то потом перезапускать его будет гораздо дороже, заявил в декабре 2024 года Глава Башкортостана.
«Мы не должны останавливать строительство жилья. Трудные времена рано или поздно проходят. Муниципалитетам сейчас нужно вместе с застройщиками заниматься подготовительной работой — подбирать участки, готовить документацию, формировать новые проекты комплексного развития территорий, привлекать федеральные средства в рамках новых нацпроектов, — сказал тогда Радий Хабиров. — Обращаюсь к застройщикам и бизнесу. Ваша задача — возводить новые дома, а с социальной и инженерной инфраструктурой мы поможем».
В Башкортостане в 2025 году введено 3 млн 21 тысяча квадратных метров жилья. Рост объемов по вводу многоквартирных домов удалось сохранить. Застройщиками введено 1 млн 41 тысяча «квадратов», рост к 2024 году составил 2,8%. Динамику общего ввода жилья потянула вниз категория индивидуального жилищного строительства. Ввод ИЖС составил 1,980 млн квадратных метров, что на 15% ниже рекордных показателей 2024 года.
Для сохранения динамики ввода жилья в республике активно ведется работа по развитию градостроительного потенциала. На 1 января с учетом действующих разрешений на строительство он составлял 7,5 млн квадратных метров. В настоящее время силами 136 застройщиков возводится более 3 млн «квадратов» многоквартирного жилья.
В 11 городах и районах республики освоение территорий осуществляется с применением механизма комплексного развития территорий (КРТ). В оборот вовлечено более тысячи гектаров земли, градостроительный потенциал территорий превышает 4 млн квадратных метров. Уже заключено 39 договоров о КРТ. По этому показателю Башкортостан в числе лидеров среди регионов России.
КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
Отдельное внимание в Послании на 2025 год Глава региона уделил развитию коммунальной инфраструктуры, важности ремонта проблемных объектов. В числе уже сделанного в этой сфере — завершение в Уфе строительства четырех крупных объектов инфраструктуры: новая канализационная насосная станция (КНС), канализационный коллектор, водовод и техническое перевооружение существующей КНС.
«Крупнейшие объекты инфраструктуры построены на территории так называемого Забелья — это одно из главных направлений жилищного строительства в столице на ближайшую перспективу, где планируется построить 9 млн квадратных метров жилья», — рассказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов.
БЛАГОУСТРОЙСТВО.
В республике сейчас уделяется очень большое внимание благоустройству общественных территорий и созданию комфортной среды в городах и селах.
«Благодаря новому нацпроекту “Инфраструктура для жизни” продолжается реализация проекта “Формирование комфортной городской среды”. В 2025 году на программу ФКГС всего направлено 1,2 млрд рублей, — уточнила министр ЖКХ региона Ирина Голованова. — За счет средств федерального бюджета благоустроено 100 общественных территорий, 70 территорий реализовано в рамках иных программ, финансируемых из республиканского и местного бюджетов, а также с участием внебюджетных средств».
Важный момент. Все города республики признаны благоприятными для жизни. В прошлом году все города Башкортостана включены в рейтинг городов с комфортной городской средой. И это успех.
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.
Отдельный блок Послания-2025 Главы РБ касался совершенствования транспортной инфраструктуры. Что удалось сделать в дорожной сфере за год? Сначала заметим, что последние несколько лет стали беспрецедентными для дорожного строительства Башкортостана. В регионе активно строят новые трассы, мосты и путепроводы, а также развивают все виды транспорта.
2025 год, несмотря на экономические трудности, стал весьма продуктивным для республики. В регионе открыли, например, новую скоростную трассу М-12 «Восток», соединившую Казань, Уфу и Екатеринбург. Магистраль улучшила транспортную доступность соседних областей и центральных регионов России.
Дорожный фонд республики в прошлом году составил 44,1 млрд рублей, из которых 9,8 млрд — средства федеральной казны.
В 2025 году, по предварительным данным, в Башкирии отремонтировали более 700 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также почти 2000 погонных метров мостов.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.
Переходя к анализу социальных вопросов, в декабре 2024 года Радий Хабиров в своем Послании республиканскому парламенту отметил, что, несмотря на финансовые трудности, республика справляется со всеми взятыми на себя обязательствами, вкладывается в укрепление социальной сферы. И это не пустые слова. Так, в 2025 году в регионе велось строительство 76 социальных объектов, общий объем вложенных средств составил почти 9 млрд рублей.
Развитие демографии остается ключевой задачей республики. Для будущих мам создаются современные и доступные условия непосредственно в райцентрах. Современные женские консультации в 2025 году открылись в восьми районах — на базе Языковской, Бураевской, Исянгуловской, Краснокамской, Большеустьикинской, Миякинской, Нуримановской, Верхне-Татышлинской центральных районных больниц.
«Социальная сфера оставалась безусловным приоритетом для Главы Башкортостана и правительства. Одним из выдающихся проектов стало завершение строительства нового корпуса Республиканского кардиоцентра. Сегодня это самое передовое медучреждение не только в республике, но и во всем Приволжском федеральном округе. Оснащение по последнему слову техники позволяет проводить сложнейшие операции, к примеру, это хирургические вмешательства на аорте и крупных сосудах, — прокомментировал ранее “Башинформу” доктор медицинских наук, профессор Виль Тимербулатов. — Мы совершили прорыв в первичном звене: в регионе практически закрыт вопрос с ремонтом и строительством фельдшерско-акушерских пунктов — только за прошлый год введено 134 объекта. Республика в лидерах в стране по числу ФАПов — их у нас более 2 тысяч. По поручению Радия Хабирова системно обновляются и районные больницы. Жители сел и деревень могут получить качественную медпомощь у себя дома».
Не обошли стороной и сферу образования. Значимым событием 2025 года стало, к примеру, открытие нового образовательного центра на 640 мест в деревне Шмидтово Уфимского района и детского сада на 180 мест в микрорайоне Цветы Башкирии.
Также в прошлом году дали старт амбициозному проекту — строительству в Уфе уникального математического лицея-интерната на 360 мест с кампусом. На строительные работы направлены почти 3 млрд рублей, открытие запланировано в 2027 году. На этой неделе, 26 января, в уфимском микрорайоне Затон-Восточный Центр образования № 163 на 1225 мест принял своих первых учеников.
Разумеется, невозможно перечислить все то, что было сделано за год в республике. Но можно смело сказать одно: все задачи, обозначенные в Послании на 2025 год, выполнены. Это подтверждают и эксперты, которые говорят о том, что в 2026 году не только продолжится тенденция прошлых лет, но и будут развиваться новые направления.
«Открою небольшой секрет. В новом Послании я в том числе затрону работу с искусственным интеллектом и нейросетями, которые сейчас активно внедряются во все сферы жизни», — анонсировал свое предстоящее выступление в Курултае региона Радий Хабиров.
По мнению кандидата политических наук Арсена Шаяхметова, в 2026 году в повестке Послания основное внимание будет уделено социальной политике и экономическим решениям.
«Документ будет включать в себя ряд ключевых блоков, — предположил в разговоре с корреспондентом “Башинформа” политолог. — Среди них — ориентация на социально-экономическое развитие. В условиях оптимизации бюджетных статей из-за сложной экономической обстановки будут расставлены акценты о необходимости последовательного выполнения социальных обязательств в полном объеме, поддержке семей-участников СВО, поддержания текущего уровня здравоохранения, транспортной инфраструктуры, ЖКХ и образования. Ожидаю тезисов о том, что усилия властей будут направлены на усиление потенциала реализации личности через социальные блага и личностное развитие, в том числе через креативные индустрии — они становятся ключевой сферой притяжения молодёжи и инвестиций в регион».
Еще один немаловажный блок, который, предположительно, будет содержаться в Послании-2026, связан с реализацией демографических инициатив.
«Одним из приоритетов, которые, вероятно, будут отражены в обращении Главы Башкортостана, является поддержка семей, повышение рождаемости и укрепление социальной поддержки. Это согласуется с уже озвученными планами актуализации программ в части социальной политики и объявление 2026 года — Годом дружной семьи», — пояснил Арсен Шаяхметов.
Он также предположил, что Радий Хабиров непременно отразит в своем обращении депутатам республиканского парламента ожидания от будущего. Политолог считает, что Глава Башкортостана назовет приоритеты развития региона, в том числе в контексте возможного завершения СВО.
«Таким образом, Послание главы Башкортостана подведёт итоги прошедшего года, определит ключевые направления развития республики и станет важным ориентиром для бюджетного планирования, законодательной работы и реализации социальных инициатив. Такой формат выступлений ежегодно играет роль в укреплении вертикали власти и повышении эффективности региональной коммуникации», — подытожил кандидат политических наук, старший преподаватель Уфимского университета науки и технологий Арсен Шаяхметов.
Послание-2026 прозвучит совсем скоро, уже 30 января. Следим, наблюдаем, анализируем и работаем.