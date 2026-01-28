Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-музыкант группы «Любэ» Вайнберг решил уйти из Совета Федерации

Совет Федерации на заседании 28 января рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга.

Совет Федерации на заседании 28 января рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Александра Вайнберга. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, Вайнберг подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Рассмотрение этого вопроса включено в повестку ближайшего заседания верхней палаты парламента.

Александр Вайнберг является членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. В Совфеде он представляет законодательный орган государственной власти Нижегородской области.

Срок его полномочий должен был завершиться в сентябре 2026 года. Официальные причины принятого решения не раскрываются.

Вайнберг работает в Совете Федерации с 2011 года. До начала политической карьеры он занимался музыкальной деятельностью и выступал в составе групп «Любэ» и «Наше дело».

Читайте также: «Если бы я умерла — тогда бы мне простили долг»: как алименты превращаются в пожизненный приговор для матерей.