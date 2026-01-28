В Верхнебуреинском районе обсудили возможность преобразования в округ

Верхнебуреинский район намерены наделить новым статусом. Как уточняет ИА «Хабаровский край сегодня», в местной администрации провели публичные слушания, где рассмотрели вопрос о наделении муниципального образования статусом муниципального округа.
Как рассказали в районной администрации, проект преобразования был поддержан.
— Муниципальный округ — это объединение нескольких населенных пунктов, связанных общей территорией, которые не являются самостоятельными муниципальными образованиями. Главное отличие — это единый уровень местного самоуправления, что позволяет объединить ресурсы, повысить эффективность управления и снизить расходы на содержание органов власти, особенно на сельских территориях, — объяснил глава Верхнебуреинского района Антон Харин.
Глава района также подчеркнул, что такое преобразование повысит уровень социальной и инфраструктурной поддержки, позволит добиться более эффективного управления, упростит взаимодействие с краевыми и федеральными структурами.
Напомним, готовятся к преобразованию в муниципальные округа в Солнечном, Вяземском, Советско-Гаванском и Ванинском муниципалитетах. Слушания и обсуждения проводились также в Хабаровском, Амурском, Аяно-Майском районах.