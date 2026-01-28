В Верхнебуреинском районе обсудили возможность преобразования в округ

— Муниципальный округ — это объединение нескольких населенных пунктов, связанных общей территорией, которые не являются самостоятельными муниципальными образованиями. Главное отличие — это единый уровень местного самоуправления, что позволяет объединить ресурсы, повысить эффективность управления и снизить расходы на содержание органов власти, особенно на сельских территориях, — объяснил глава Верхнебуреинского района Антон Харин.