Должность главного художника предложили создать в Иркутске

Депутат Сергей Юдин отметил, что на сегодня в городе нет человека, который отвечал бы за красоту.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 28 января. На депутатских слушаниях в думе Иркутска обсудили вопросы комплексного развития центра столицы Приангарья. В рамках обсуждения депутат Сергей Юдин предложил создать в Иркутске должность главного художника.

«На сегодня в городе нет человека, который бы отвечал за красоту. Но такой человек в Иркутске должен появиться», — сказал Сергей Юдин.

Кроме того, депутаты решили создать рабочую группу на площадке городского представительного органа по вопросу формирования единого комплексного плана развития Иркутска на 5 лет.