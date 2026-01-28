«Путали свою шерсть с государственной»: Шумков заявил о передаче силовикам материалов на экс-чиновников

«Заехали в Щучье к Алексею Николаевичу [Новоселову]. Наследство ему досталось непростое. Несмотря на то, что немало было сделано, отдельные “хозяйственники” из предыдущих администраций, прикрываясь самостоятельностью органов местного самоуправления, путали свою шерсть с государственной, не жалея себя, крали то квартиры для детей-сирот, то средства дорожного фонда, растаскивая и без того скудные средства, разрушая доверие людей к органам власти», написал Шумков.