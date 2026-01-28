Ричмонд
«Путали свою шерсть с государственной»: Шумков заявил о передаче силовикам материалов на экс-чиновников

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о передаче силовикам материалов на бывшее начальство администраций Щучанского округа. По его словам, они «путали свою шерсть с государственной и крали квартиры у детей-сирот». Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

Вадим Шумков заявил, что на бывших чиновников Щучанского округа переданы материалы силовикам.

«Заехали в Щучье к Алексею Николаевичу [Новоселову]. Наследство ему досталось непростое. Несмотря на то, что немало было сделано, отдельные “хозяйственники” из предыдущих администраций, прикрываясь самостоятельностью органов местного самоуправления, путали свою шерсть с государственной, не жалея себя, крали то квартиры для детей-сирот, то средства дорожного фонда, растаскивая и без того скудные средства, разрушая доверие людей к органам власти», написал Шумков.

У прежних руководителей округа и райцентра зачастую возникали проблемы с законом. К примеру, экс-мэр города Щучье — Юрий Дорошенко, который находится под подпиской о невыезде и обвиняется в незаконном распоряжении муниципальными квартирами, предназначавшимися для нуждающихся.

Ранее Шумков жестко раскритиковал чиновников администрации Шадринска, назвав их работу «смешением слабоумия и отваги». Главе региона не понравилось как идет ремонт соцобъектов и убираются улицы. Позже из мэрии в отставку были отправлены два заместителя мэра.