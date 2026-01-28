Ямальский губернатор Артюхов назначил главу аппарата и директора ДВП

В пресс-службе правительства приводят биографии новых руководителей. Светлана Твердовская родилась в Ханты-Мансийске. Высшее образование получила в 1996 году в Уральском государственном университете, специальность «Педагогика и методика начального обучения». В 2005 году получила квалификацию менеджера в сфере государственного и муниципального управления в Тюменском государственном университете, в 2020 году — степень магистра по той же специальности в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.