Ямальский губернатор Артюхов назначил главу аппарата и директора ДВП

Губернатор Артюхов сменил главу аппарата и директора департамента внутренней политики.
В правительстве Ямала произошли ожидаемые кадровые изменения: департамент внутренней политики возглавила Светлана Твердовская, которая до этого возглавляла аппарат губернатора. На пост главы аппарата назначена помощница губернатора Дмитрия Артюхова — Ирина Пермякова.
Ранее Сергей Климентьев — замгубернатора — также возглавлял департамент внутренней политики, совмещая должности. Теперь же должности разделили, и он остался только замом главы региона.
В пресс-службе правительства приводят биографии новых руководителей. Светлана Твердовская родилась в Ханты-Мансийске. Высшее образование получила в 1996 году в Уральском государственном университете, специальность «Педагогика и методика начального обучения». В 2005 году получила квалификацию менеджера в сфере государственного и муниципального управления в Тюменском государственном университете, в 2020 году — степень магистра по той же специальности в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
После университета она работала в Салехардском педагогическом колледже народов Крайнего Севера, где преподавала психолого-педагогические дисциплины. В 2001 году перешла на работу в правительство автономного округа.
Ирина Пермякова родилась в Новосибирской области. У нее два высших образования: в 2005 году окончила Тюменский государственный университет по специальности «Мировая экономика», а в 2018 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, получив квалификацию магистра по направлению «Государственное и муниципальное управление».
Начинала работу в ликвидированном департаменте внешних связей, где проработала почти 15 лет. В 2020 году перешла на работу в аппарат Губернатора на должность помощника главы региона. Как сообщал собеседник агентства «URA.RU» Пермкова владеет иностранными языками и часто бывала за границей по службе.
