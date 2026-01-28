Разведка «Южной» заявила о господстве российских дронов над Константиновкой

Российская группировка войск «Южная» перехватила инициативу в воздухе в районе Константиновки в Донбассе, где продолжаются ожесточенные бои. Об этом сообщил РИА Новости разведчик группировки с позывным Бонд.
По его словам, российскими подразделениями был выстроен комплекс мер, направленных на установление контроля в небе. Основу этой тактики составляет постоянная работа разведывательных и ударных беспилотников, обеспечивающих непрерывное наблюдение и поражение целей.
Разведчик отметил, что активно применяются дроны на оптоволоконном кабеле. Их основными целями становятся пункты управления, а также площадки взлета беспилотников ВСУ. Такая тактика позволяет лишать противника возможности эффективно использовать воздушную разведку и ударные средства.
Кроме того, по словам «Бонда», техника и тяжелые беспилотные аппараты противника, включая гексокоптеры, уничтожаются еще на дальних подступах к городу, до выхода в район боевого применения.
Ситуация в районе Константиновки развивается на фоне общего продвижения российских войск в Донбассе. В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Северска. Это позволило подразделениям ВС РФ продвинуться с северо-восточного направления к Славянско-Краматорской агломерации.
Константиновка вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском образует ключевую линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
