Объект был поражён в ходе комплексного огневого воздействия, уточнили российские военные РИА «Новости». По их данным, командный пункт пятого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины находился в Середино-Будском районе Сумской области и использовался для координации действий подразделений на этом участке.
Удар оказался точечным и эффективным: инфраструктура пункта управления полностью выведена из строя. Сейчас уточняются масштабы ущерба и потери личного состава, а также последствия для оперативной обстановки в регионе.
Ранее Life.ru писал, что командование ВСУ усилило группировку в Харьковской области подразделениями спецназа ГУР и механизированными частями. Вместе с личным составом в регион перебрасывают инженерную технику для разминирования.
