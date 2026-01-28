В Сумской области ВС РФ уничтожили командный пункт пограничников Украины

Объект был поражён в ходе комплексного огневого воздействия, уточнили российские военные РИА «Новости». По их данным, командный пункт пятого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины находился в Середино-Будском районе Сумской области и использовался для координации действий подразделений на этом участке.