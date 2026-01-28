Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сумской области ВС РФ уничтожили командный пункт пограничников Украины

Российские войска нанесли удар по ключевому объекту ВСУ в приграничной зоне. В Сумской области ВС РФ уничтожили командный пункт украинских пограничников, в результате чего противник понёс потери среди офицерского состава.

Источник: Life.ru

Объект был поражён в ходе комплексного огневого воздействия, уточнили российские военные РИА «Новости». По их данным, командный пункт пятого пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины находился в Середино-Будском районе Сумской области и использовался для координации действий подразделений на этом участке.

Удар оказался точечным и эффективным: инфраструктура пункта управления полностью выведена из строя. Сейчас уточняются масштабы ущерба и потери личного состава, а также последствия для оперативной обстановки в регионе.

Ранее Life.ru писал, что командование ВСУ усилило группировку в Харьковской области подразделениями спецназа ГУР и механизированными частями. Вместе с личным составом в регион перебрасывают инженерную технику для разминирования.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.