В Германии рассказали о влиянии «Орешника» на Европу

В разговоре с РИА Новости Нимайер отметил, что удар по Львовскому авиаремонтному заводу, где обслуживались западные истребители F-16 и МиГ-29, а также производились ударные беспилотники, был демонстрацией возможностей России, которые могут применяться и в дальнейшем.