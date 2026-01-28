Применение российского подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник» в начале января, по мнению главы Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральфа Нимайера, произвело значительное впечатление на Европу и продемонстрировало её лидерам необходимость диалога с Москвой.
В разговоре с РИА Новости Нимайер отметил, что удар по Львовскому авиаремонтному заводу, где обслуживались западные истребители F-16 и МиГ-29, а также производились ударные беспилотники, был демонстрацией возможностей России, которые могут применяться и в дальнейшем.
Политик считает, что это событие заставило Европу воспринимать Россию более серьёзно и станет катализатором переговоров о будущем Украины. Нимайер подчеркнул, что без участия России невозможно ни урегулирование текущего конфликта, ни построение послевоенной архитектуры безопасности.
Ранее была названа сумма убытков Евросоюза из-за отказа от нефти из России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.