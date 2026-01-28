ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью службы охраны при ГУВД Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.
В сфере обеспечения мирной и безопасной жизни населения, защиты неприкосновенности имущества внедряют современные подходы, основанные на передовом зарубежном опыте. Эти приоритетные задачи возложены на Департамент охраны при МВД.
Соответствующими решениями главы республики в 2025 году Департамент охраны передали из Нацгвардии в систему органов внутренних дел:
внедрили новые системы организации технической охраны и предоставления услуг технической охраны населению;
разработали конкретные планы и приняли соответствующие меры;
за счет установки «тревожных кнопок» в подъездах многоквартирных домов значительно увеличили количество квартир, охваченных нарядами охраны, внедрили практику обеспечения безопасности женщин, которым выдали охранные ордера;
создали систему сотрудничества с соответствующими службами органов внутренних дел в сфере охраны объектов и квартир.
«В результате за год количество охраняемых объектов увеличилось на 99 процентов, а количество охраняемых квартир — на 118 процентов. Количество центров технической охраны возросло на 19 процентов, а количество обслуживающих их оперативных групп — на 15 процентов», — говорится в сообщении.
Во дворе здания Мирзиёев осмотрел используемую в службе спецтехнику, маневры дронов, а также применяемые для поддержания общественного порядка транспортные средства, ознакомился с демонстрацией охранной техники. Ему рассказали о работе по внедрению и последовательному развитию концепции «Безопасный город». Последнюю поэтапно реализуют в республиканском масштабе.
«На выставочной площадке продемонстрирована работа в режиме реального времени систем видеонаблюдения и различных типов камер, установленных с учетом требований и запросов юридических и физических лиц, разъяснены их технические возможности и даны практические рекомендации. В рамках презентации продемонстрированы возможности различных камер с функциями поворота, распознавания лиц и номерных знаков. Данная техника устанавливается в махаллях, жилых районах, общественных местах, зданиях, учебных заведениях, а также на въездах и выездах из городов и районов», — говорится в сообщении.
Сегодня во всех региональных управлениях внутренних дел полностью запустили информсистему «Калкон», позволяющую вести онлайн-мониторинг территорий, проводить оперативные поисковые операции, управлять силами и средствами, а также выявлять преступления «по горячим следам» на основе ИИ.
«Президент особо подчеркнул, что органам внутренних дел и службам охраны необходимо начинать работу с махалли, изучить состояние квартир и обеспечить их безопасность. Учитывая, что Ташкент является мегаполисом, он акцентировал внимание на необходимости регулярного анализа факторов правонарушений и преступности», — говорится в сообщении.
В рамках концепции «Безопасный город» создали единую платформу, функционируют 13 центров обработки данных, единая электронная карта, 42 750 интеллектуальных камер и 17 систем мониторинга пожарной безопасности. Эти системы образуют основную структурную часть концепции.
Главе республики рассказали, что работа по внедрению и интеграции интеллектуальных транспортных систем, систем управления автопарковками, экологического и сейсмологического мониторинга, оповещения в чрезвычайных ситуациях, проводимая совместно с министерствами и ведомствами, продолжится и в этом году.
Благодаря интегрированному использованию технических возможностей единой платформы «Безопасный город» правоохранительные и госорганы сэкономили несколько сотен миллиардов сумов бюджетных средств. Опыт Узбекистана по внедрению концепции «Безопасный город» вызывает большой международный интерес.
Мирзиёеву доложили, что в Академии МВД начали строительство нового здания, отвечающего современным требованиям, для Департамента цифровизации. До конца года планируют расширить охват сети, интегрировать в платформу как минимум четыре новые системы на основе ИИ и поднять уровень цифровизации до международных стандартов.
«Президент отметил, что в настоящее время меняются формы и факторы преступности, однако симметричные им системы и меры противодействия все еще не сформированы. Подчеркнуто, что особенно участились киберпреступления и, если не ускорить работу по нейтрализации этих угроз, могут возникнуть серьезные трудности для населения», — говорится в сообщении.
Он указал, что основной проблемой является нехватка квалифицированных профильных кадров. Необходимо уделить особое внимание повышению знаний и навыков сотрудников банков и органов внутренних дел, а также регулярному их обучению. Также глава государства отметил, что при внедрении систем видеонаблюдения крайне важно подготовить специалистов, способных устанавливать и эффективно управлять ими, а также организовывать периодические учебные курсы.
Также президенту презентовали меры, реализуемые в Ташкенте для обеспечения общественной безопасности в рамках проектов «Безопасная улица», «Безопасный тротуар», а также на гастрономических улицах.
Ему представили процесс обучения сотрудников службы охраны, а также практические занятия с участием инспекторов профилактики.
В ходе презентации работы ситуационного центра главе государства рассказали о роли современных систем управления и мониторинга в обеспечении безопасности.
Ситуационный центр создали для ведения контроля и мониторинга действий подразделений службы охраны, управления, координации и онлайн-наблюдения его сил и средств при оперативных и чрезвычайных ситуациях.