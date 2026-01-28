Шавкат Мирзиёев ознакомился с деятельностью службы охраны при ГУВД Ташкента

«Президент отметил, что в настоящее время меняются формы и факторы преступности, однако симметричные им системы и меры противодействия все еще не сформированы. Подчеркнуто, что особенно участились киберпреступления и, если не ускорить работу по нейтрализации этих угроз, могут возникнуть серьезные трудности для населения», — говорится в сообщении.