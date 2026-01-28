Ричмонд
В США неизвестный распылил неизвестное вещество на конгрессвумен Омар

Во время выступления конгрессвумен Ильхан Омар в Миннеаполисе неизвестный распылил в ее сторону жидкость с резким запахом. Нарушителя задержали.

Источник: Аргументы и факты

В Миннеаполисе (США) неизвестный распылил в сторону конгрессвумен Ильхан Омар неизвестное вещество. Телеканал Fox News вел трансляцию выступления политика.

На кадрах видно, как неизвестный мужчина распыляет в направлении Омар некую жидкость. В это время член нижней палаты конгресса США от Демократической партии призвала отправить в отставку или запустить процедуру импичмента в отношении министра внутренней безопасности страны Кристи Ноэм, а также расформировать Службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

Отмечается, что распыленное вещество имело резкий запах.

Нарушитель был задержан, а Омар продолжила свое выступление.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Омар должна быть заключена в тюрьму или выслана в Сомали, откуда она родом.

