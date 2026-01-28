В США неизвестный распылил неизвестное вещество на конгрессвумен Омар

На кадрах видно, как неизвестный мужчина распыляет в направлении Омар некую жидкость. В это время член нижней палаты конгресса США от Демократической партии призвала отправить в отставку или запустить процедуру импичмента в отношении министра внутренней безопасности страны Кристи Ноэм, а также расформировать Службу иммиграционного и таможенного контроля (ICE).