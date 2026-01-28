Трамп не исключил своё участие в выборах президента США в 2028 году

«У нас отличные рейтинги, лучше, чем когда-либо. Только подумайте об этом. Если бы я вновь баллотировался, если я буду вновь баллотироваться, будет ли кто-то рад этому?» — задался вопросом Трамп.
Зал встретил его слова аплодисментами и одобрительными выкриками.
Глава Белого дома выразил уверенность, что республиканцы победят на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре текущего года.
Ранее Трамп поддержал конгрессвумен Анну Паулину Луну на предстоящих выборах в Конгресс. В соцсети Truth Social он назвал её настоящей патриоткой и верным союзником. Президент также отметил, что Луна отлично защищает интересы избирателей своего округа.
