Трамп не исключил своё участие в выборах президента США в 2028 году

Президент США Дональд Трамп не исключил участия в президентских выборах 2028 года. Он сделал это заявление во вторник во время встречи со сторонниками в Де-Мойне, штат Айова.

«У нас отличные рейтинги, лучше, чем когда-либо. Только подумайте об этом. Если бы я вновь баллотировался, если я буду вновь баллотироваться, будет ли кто-то рад этому?» — задался вопросом Трамп.

Зал встретил его слова аплодисментами и одобрительными выкриками.

Глава Белого дома выразил уверенность, что республиканцы победят на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре текущего года.

Ранее Трамп поддержал конгрессвумен Анну Паулину Луну на предстоящих выборах в Конгресс. В соцсети Truth Social он назвал её настоящей патриоткой и верным союзником. Президент также отметил, что Луна отлично защищает интересы избирателей своего округа.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

