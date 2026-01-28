Дроны «Молния» разнесли пункт дислокации ВСУ под Купянском

Кадры уничтожения пункта временной дислокации украинских боевиков под Купянском опубликовал Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».
По данным источников канала, скопление военнослужащих ВСУ было выявлено в одном из домов в районе села Куриловка. Сообщается, что для поражения обнаруженного пункта временной дислокации противника были применены дроны «Молния».
«По цели незамедлительно отработали расчеты БПЛА “Молния”. Как итог — дом, где прятались боевики, уничтожен», — говорится в публикации.
Информации о потерях ВСУ в результате поражения пункта временной дислокации под Куриловкой нет.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения авиацией места скопления украинских боевиков, выявленного в многоэтажной застройке на территории поселка Ковшаровка под Купянском.
Также сообщалось об уничтожении корректируемым снарядом «Краснополь» бетонного бункера с укрывшимися в нем дроноводами ВСУ, который был обнаружен российскими военными в окрестностях харьковского села Шийковка.