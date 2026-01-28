Стало известно, сколько G7 выделили Киеву из доходов от замороженных активов России

Общая утверждённая кредитная линия по этой схеме составляет около 50 миллиардов долларов, и по состоянию на 31 декабря было выделено уже 38,9 миллиарда. Крупнейшим кредитором выступил Европейский союз, предоставивший 21,1 миллиарда долларов, а остальные средства поступили от Канады, Великобритании, Японии и США, которые первыми перечислили 1 миллиард, но затем не афишировали дальнейшие транши.