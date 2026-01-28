Стало известно, сколько G7 выделили Киеву из доходов от замороженных активов России

Согласно расчётам РИА Новости, страны «Большой семёрки» в прошлом году предоставили Украине кредиты на сумму 37,9 миллиарда долларов за счёт доходов от замороженных российских активов, что составило более 70% всего иностранного финансирования украинского бюджета.
Общая утверждённая кредитная линия по этой схеме составляет около 50 миллиардов долларов, и по состоянию на 31 декабря было выделено уже 38,9 миллиарда. Крупнейшим кредитором выступил Европейский союз, предоставивший 21,1 миллиарда долларов, а остальные средства поступили от Канады, Великобритании, Японии и США, которые первыми перечислили 1 миллиард, но затем не афишировали дальнейшие транши.
Помимо этого, Украина получила дополнительное финансирование от ЕС (12,1 миллиарда долларов), Японии (454 миллиона), МВФ (912 миллионов) и Всемирного банка (733 миллиона). В целом за прошлый год иностранные кредиторы направили в бюджет Украины 52,1 миллиарда долларов.
Ранее была названа сумма убытков Евросоюза из-за отказа от нефти из России.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.