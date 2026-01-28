Швеция ведёт переговоры с Великобританией и Францией о ядерной защите

Дискуссии находятся на самой ранней стадии, и никаких конкретных сроков пока не согласовано. Кристерссон отметил, что Франция проявляет открытость к обсуждению подобных вопросов с другими странами, несмотря на то, что её ядерный арсенал является сугубо национальным. При этом он добавил, что Стокгольм в настоящее время не видит необходимости размещать ядерное оружие непосредственно на своей территории.