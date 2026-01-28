Дискуссии находятся на самой ранней стадии, и никаких конкретных сроков пока не согласовано. Кристерссон отметил, что Франция проявляет открытость к обсуждению подобных вопросов с другими странами, несмотря на то, что её ядерный арсенал является сугубо национальным. При этом он добавил, что Стокгольм в настоящее время не видит необходимости размещать ядерное оружие непосредственно на своей территории.
Представитель Правительства Великобритании подтвердил изданию, что премьер-министр Кир Стармер действительно обсуждал предложение о «ядерном зонтике» со своим шведским коллегой. Хотя Швеция как член НАТО уже формально находится под американским ядерным щитом, возможное соглашение с Лондоном и Парижем, по мнению издания, может снизить её зависимость от США в этом вопросе.
Ранее сообщалось, что в США начались проблемы с ядерным арсеналом, который сильно устарел со времён Холодной войны, поэтому внутри страны лоббируется идея в пользу его модернизации. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия может одержать уверенную победу в гонке вооружений и своими глазами увидеть экономический крах Штатов.
