Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швеция ведёт переговоры с Великобританией и Францией о ядерной защите

Швеция ведёт переговоры с Великобританией и Францией о возможности получения защиты с помощью их средств ядерного сдерживания. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на премьер-министра королевства Ульфа Кристерссона.

Дискуссии находятся на самой ранней стадии, и никаких конкретных сроков пока не согласовано. Кристерссон отметил, что Франция проявляет открытость к обсуждению подобных вопросов с другими странами, несмотря на то, что её ядерный арсенал является сугубо национальным. При этом он добавил, что Стокгольм в настоящее время не видит необходимости размещать ядерное оружие непосредственно на своей территории.

Представитель Правительства Великобритании подтвердил изданию, что премьер-министр Кир Стармер действительно обсуждал предложение о «ядерном зонтике» со своим шведским коллегой. Хотя Швеция как член НАТО уже формально находится под американским ядерным щитом, возможное соглашение с Лондоном и Парижем, по мнению издания, может снизить её зависимость от США в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что в США начались проблемы с ядерным арсеналом, который сильно устарел со времён Холодной войны, поэтому внутри страны лоббируется идея в пользу его модернизации. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия может одержать уверенную победу в гонке вооружений и своими глазами увидеть экономический крах Штатов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше