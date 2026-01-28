Ричмонд
Патрушев прибыл с визитом в Оман

Николай Патрушев прибыл в Оман. Помощник президента России проведет в Маскате консультации по вопросам взаимодействия в морской сфере.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев прибыл в Оман.

Как сообщили в Морколлегии, Патрушев прибыл в город Маскат по приглашению оманской стороны. Там он проведет российско-оманские консультации по вопросам взаимодействия в морской сфере.

Ранее сообщалось, что 28 января президент России Владимир Путин проведет в Москве переговоры с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.

