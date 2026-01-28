«Трамп не в своём уме»: Фицо выразил обеспокоенность психологическим состоянием президента США

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо на саммите в Брюсселе поделился с другими лидерами ЕС своими опасениями по поводу психологического состояния Дональда Трампа. Об этом стало известно из рассказа пяти европейских дипломатов, присутствовавших при разговоре, пишет Politico.
По словам источников, Фицо использовал слово «опасный», описывая поведение президента США. Его тревога была связана с личной встречей в резиденции Мар-а-Лаго 17 января.
Беседа с коллегами состоялась 22 января в кулуарах экстренного саммита ЕС. Европейские лидеры обсуждали ситуацию после заявлений Трампа о возможном захвате Гренландии.
Представители словацкого премьера отказались комментировать эту информацию. В Белом доме заявление дипломатов назвали абсолютной фейковой новостью.
Высокопоставленный представитель администрации США, присутствовавший на встрече, опроверг эти данные. Он заявил, что общение прошло позитивно и включало шутливые реплики.
Однако, по словам одного из европейских дипломатов, Фицо казался «травмированным» после беседы с Трампом. Словацкий лидер, по данным источника, охарактеризовал американского политика как «не в своём уме».
Ранее стало известно, что Трамп был в ярости, когда ему сказали о необходимости пройти углубленное медицинское обследование. На его проведении настаивают врачи Белого дома.