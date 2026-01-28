Российский губернатор передал силовикам материалы на проблемных экс-глав округа

По словам Шумкова, речь идет о хищениях квартир, предназначенных для детей-сирот, а также средств дорожного фонда. Он указал, что подобные действия совершались на фоне ограниченных финансовых возможностей муниципалитета и привели к подрыву доверия жителей к органам власти.