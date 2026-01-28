Ричмонд
Российский губернатор передал силовикам материалы на проблемных экс-глав округа

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о передаче правоохранительным органам материалов в отношении бывшего руководства администраций Щучанского округа.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил о передаче правоохранительным органам материалов в отношении бывшего руководства администраций Щучанского округа. По его словам, экс-чиновники присваивали государственное имущество и незаконно распоряжались жильем, предназначенным для детей-сирот. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

Шумков рассказал о рабочей поездке в город Щучье и отметил, что действующему главе округа Алексею Новоселову досталось «непростое наследство». Губернатор подчеркнул, что, несмотря на проделанную работу, в прежних администрациях действовали чиновники, которые, прикрываясь самостоятельностью органов местного самоуправления, использовали бюджетные ресурсы в личных интересах.

По словам Шумкова, речь идет о хищениях квартир, предназначенных для детей-сирот, а также средств дорожного фонда. Он указал, что подобные действия совершались на фоне ограниченных финансовых возможностей муниципалитета и привели к подрыву доверия жителей к органам власти.

Губернатор напомнил, что у прежних руководителей округа и райцентра нередко возникали проблемы с законом. В частности, бывший мэр Щучья Юрий Дорошенко находится под подпиской о невыезде и обвиняется в незаконном распоряжении муниципальными квартирами, предназначенными для нуждающихся.

Ранее Вадим Шумков публично раскритиковал работу администрации Шадринска, охарактеризовав ее как «смешение слабоумия и отваги». Глава региона остался недоволен ходом ремонта социальных объектов и уборкой улиц. После этого из мэрии были уволены два заместителя главы города.

