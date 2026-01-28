Захарова: Зеленский терактами хочет сорвать любые переговоры о мире

«Как режим Зеленского реагирует на контакты? Наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя, — сказала Захарова. — Удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты. Здесь можно найти разные причины, истоки такого поведения».
«Во-первых, это, безусловно, срыв и попытка срыва любых обсуждений, движений к миру», — отметила дипломат.
