Захарова: Зеленский терактами хочет сорвать любые переговоры о мире

«Как режим Зеленского реагирует на контакты? Наносит удары не по необходимости военных действий, не по логике ситуации на поле боя, — сказала Захарова. — Удары наносятся точно по мирному, гражданскому населению, социальным объектам. Это не просто удары, это теракты. Здесь можно найти разные причины, истоки такого поведения».