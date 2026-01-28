Ричмонд
Трамп назвал протестующих против него людей придурками

Президент США Дональд Трамп во время визита в штат Айова в жесткой форме высказался о протестующих против него людей.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в штат Айова сделал резкие заявления в адрес своих оппонентов, назвав их проплаченными мятежниками и людьми с ограниченными умственными способностями.

«Вы прекрасно знаете, что они работают за деньги. Фактически, в некоторых случаях это настоящие платные мятежники», — цитирует пул журналистов Белого дома слова главы государства.

В сообщении пресс-пула также указано, что Трамп охарактеризовал протестующих как безумцев и недалеких людей.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей вокруг рыдать.

