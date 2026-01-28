Трамп назвал протестующих против него людей придурками

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в штат Айова сделал резкие заявления в адрес своих оппонентов, назвав их проплаченными мятежниками и людьми с ограниченными умственными способностями.
«Вы прекрасно знаете, что они работают за деньги. Фактически, в некоторых случаях это настоящие платные мятежники», — цитирует пул журналистов Белого дома слова главы государства.
В сообщении пресс-пула также указано, что Трамп охарактеризовал протестующих как безумцев и недалеких людей.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его политические успехи заставляют людей вокруг рыдать.
Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.Читать дальше