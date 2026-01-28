Ричмонд
В Киеве признали применение российских дронов со спутниковым интернетом Маска

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что российские войска используют беспилотники, оснащенные спутниковыми системами Starlink.

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что российские войска используют беспилотники, оснащенные спутниковыми системами Starlink. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам главы оборонного ведомства, запуск таких дронов был зафиксирован в последние сутки. Федоров подчеркнул, что Киеву необходимо реагировать на эту угрозу максимально оперативно, чтобы избежать последствий для гражданского населения и украинских военных.

Министр отметил, что в условиях текущих боевых действий ключевое значение имеет скорость принятия решений, прогнозирование дальнейших сценариев и их практическая реализация. Он связал это с необходимостью адаптации тактики и технических решений к новым условиям.

Ранее о применении российских беспилотников со Starlink сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. По его данным, ударные дроны БМ-35, оснащенные спутниковой связью, способны преодолевать расстояние до 500 км и уже достигают района Днепра.

Бескрестнов уточнял, что в отличие от беспилотников типа «Молния» новые аппараты используют топливную силовую установку. Также, по его словам, подобные дроны применялись при ударах по вертолетам ВСУ в районе Кропивницкого.

