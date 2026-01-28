В Киеве признали применение российских дронов со спутниковым интернетом Маска

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что российские войска используют беспилотники, оснащенные спутниковыми системами Starlink. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
По словам главы оборонного ведомства, запуск таких дронов был зафиксирован в последние сутки. Федоров подчеркнул, что Киеву необходимо реагировать на эту угрозу максимально оперативно, чтобы избежать последствий для гражданского населения и украинских военных.
Министр отметил, что в условиях текущих боевых действий ключевое значение имеет скорость принятия решений, прогнозирование дальнейших сценариев и их практическая реализация. Он связал это с необходимостью адаптации тактики и технических решений к новым условиям.
Ранее о применении российских беспилотников со Starlink сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов. По его данным, ударные дроны БМ-35, оснащенные спутниковой связью, способны преодолевать расстояние до 500 км и уже достигают района Днепра.
Бескрестнов уточнял, что в отличие от беспилотников типа «Молния» новые аппараты используют топливную силовую установку. Также, по его словам, подобные дроны применялись при ударах по вертолетам ВСУ в районе Кропивницкого.
