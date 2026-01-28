Bloomberg: США готовы применить силу для сотрудничества Венесуэлы

Государственный секретарь Марко Рубио на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям заявил, что США готовы использовать силу для достижения максимального сотрудничества от нового венесуэльского руководства, если другие методы не принесут результатов. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, Рубио надеется, что применение силы не станет необходимым. Однако он подчеркнул, что администрация Трампа не откажется от своих обязательств перед американским народом и своей миссии в этом полушарии.
Рубио отметил, что временный президент Венесуэлы Делси Родригес пообещала открыть энергетический сектор страны для американских компаний и предоставить им преференциальный доступ к добыче, а средства от продажи нефти планируется использовать для закупки американских товаров.
Напомним, что 3 января 2026 года американские военные нанесли удары по Венесуэле. В результате операции был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро. 5 января в США его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.
Верховный суд Венесуэлы назначил Делси Родригес исполняющей обязанности президента страны, и она официально вступила в должность 5 января. При этом Родригес сообщила, что получает угрозы убийством от американских властей из-за отказа сотрудничать с ними.