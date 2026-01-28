Захарова: Зеленский терактами против мирного населения хочет сорвать любой мир

Ранее Мария Захарова заявляла, что Киев и поддерживающие его западные страны не уйдут от ответственности за гибель журналистов и военкоров. Она отмечала, что жертвами целенаправленных атак стали десятки представителей СМИ. Поэтому ответственность должна наступить как для исполнителей, так и для тех, кто стоял за организацией этих действий.