Захарова: Зеленский терактами против мирного населения хочет сорвать любой мир

Глава киевского режима Владимир Зеленский, устраивая теракты против мирного населения, хочет сорвать любые переговоры о мире. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Спутник».
Дипломат подчеркнула, что Киев реагирует на международные контакты не логикой боевых действий, а атаками по гражданским объектам. Удары наносятся целенаправленно по мирному населению и социальной инфраструктуре. И это ничто другое, как теракты.
«Это не просто удары, это теракты. Здесь можно найти разные причины, истоки такого поведения», — сказала Захарова.
Она также добавила, что за таким поведением скрывается и другое обстоятельство. Например, так Киев хочет избежать разговоров о мире на Украине.
«Это, безусловно, срыв и попытка срыва любых обсуждений, движений к миру», — отметила дипломат.
Ранее Мария Захарова заявляла, что Киев и поддерживающие его западные страны не уйдут от ответственности за гибель журналистов и военкоров. Она отмечала, что жертвами целенаправленных атак стали десятки представителей СМИ. Поэтому ответственность должна наступить как для исполнителей, так и для тех, кто стоял за организацией этих действий.