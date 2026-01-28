Ричмонд
Главные новости к утру 28 января 2026 года

Последние новости за сегодня — 28 января 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 января 2026.

Трамп пригрозил Ирану армадой кораблей, Нетаньяху — ударом

Президент США Дональд Трамп заявил, что к Ирану движется армада американских военных кораблей, и выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на сделку. На фоне наращивания сил США в регионе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил иранские власти, что в случае удара по еврейскому государству они получат жесткий ответ, который приведет к «невиданным» последствиям.

На Украине заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время интервью украинскому изданию заявил, что Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопроса территорий и Запорожской атомной электростанции. Он уточнил, что переговоры с российским президентом нужны для согласования «чувствительных» вопросов.

Рубио рассказал, от каких соглашений откажутся США

Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Вашингтон больше не будет участвовать в международных инициативах, которые подрывают национальные интересы страны. Ранее США вышли из Парижского соглашения по климату. Рубио объяснил, что данное соглашение ведет к росту цен, тормозит экономический рост и ослабляет национальную безопасность страны.

Лондон увеличил число своих военных на Украине

Великобритания увеличила число своих военных, находящихся на Украине. Об этом стало известно из доклада министра обороны королевства Джона Хили в палате общин парламента. Он сообщил, что британские военнослужащие на Украине оказывают помощь посольству и Киеву в обороне. Он добавил, что после выборов в июле 2024 года их число выросло.

Швеция начала переговоры с соседями о «ядерном зонтике»

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ведет переговоры с Великобританией и Францией о защите королевства с помощью «ядерного зонтика». Об этом рассказала газета Telegraph. Глава правительства отметил, что Швеция на данный момент не видит необходимости в размещении ядерного оружия на своей территории.

