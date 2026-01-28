Главные новости к утру 28 января 2026 года

Великобритания увеличила число своих военных, находящихся на Украине. Об этом стало известно из доклада министра обороны королевства Джона Хили в палате общин парламента. Он сообщил, что британские военнослужащие на Украине оказывают помощь посольству и Киеву в обороне. Он добавил, что после выборов в июле 2024 года их число выросло.