Главные новости к утру 28 января 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 января 2026.
Трамп пригрозил Ирану армадой кораблей, Нетаньяху — ударом
Президент США Дональд Трамп заявил, что к Ирану движется армада американских военных кораблей, и выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на сделку. На фоне наращивания сил США в регионе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил иранские власти, что в случае удара по еврейскому государству они получат жесткий ответ, который приведет к «невиданным» последствиям.
На Украине заявили о готовности Зеленского встретиться с Путиным
Глава МИД Украины Андрей Сибига во время интервью украинскому изданию заявил, что Владимир Зеленский готов к личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным для обсуждения вопроса территорий и Запорожской атомной электростанции. Он уточнил, что переговоры с российским президентом нужны для согласования «чувствительных» вопросов.
Рубио рассказал, от каких соглашений откажутся США
Госсекретарь США Марко Рубио уточнил, что Вашингтон больше не будет участвовать в международных инициативах, которые подрывают национальные интересы страны. Ранее США вышли из Парижского соглашения по климату. Рубио объяснил, что данное соглашение ведет к росту цен, тормозит экономический рост и ослабляет национальную безопасность страны.
Лондон увеличил число своих военных на Украине
Великобритания увеличила число своих военных, находящихся на Украине. Об этом стало известно из доклада министра обороны королевства Джона Хили в палате общин парламента. Он сообщил, что британские военнослужащие на Украине оказывают помощь посольству и Киеву в обороне. Он добавил, что после выборов в июле 2024 года их число выросло.
Швеция начала переговоры с соседями о «ядерном зонтике»
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон ведет переговоры с Великобританией и Францией о защите королевства с помощью «ядерного зонтика». Об этом рассказала газета Telegraph. Глава правительства отметил, что Швеция на данный момент не видит необходимости в размещении ядерного оружия на своей территории.