Трамп пообещал найти альтернативу пошлинам в случае их отмены

Президент США Дональд Трамп заявил, что он найдёт замену действующим пошлинам на товары иностранных торговых партнёров, если Верховный суд страны решит их отменить. Сообщает телеканал Fox News.
На вопрос о том, что он предпримет в случае отмены пошлин, Трамп ответил, что власти найдут какой-то другой способ делать то же самое.
Ранее Трамп заявил, что на все канадские товары, которые будут ввозиться в США, немедленно будут наложены пошлины в размере 100%, если власти Канады заключат сделку с Китаем.
Кроме того, он предупредил, что Вашингтон даст «серьёзный ответ», если европейские страны начнут распродажу американских акций и государственных облигаций в ответ на его угрозы о повышении пошлин из-за ситуации с Гренландией.