Ричмонд
-5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал найти альтернативу пошлинам в случае их отмены

Дональд Трамп сообщил, что найдет альтернативу действующим пошлинам на товары иностранных торговых партнеров, если Верховный суд решит их отменить.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что он найдёт замену действующим пошлинам на товары иностранных торговых партнёров, если Верховный суд страны решит их отменить. Сообщает телеканал Fox News.

На вопрос о том, что он предпримет в случае отмены пошлин, Трамп ответил, что власти найдут какой-то другой способ делать то же самое.

Ранее Трамп заявил, что на все канадские товары, которые будут ввозиться в США, немедленно будут наложены пошлины в размере 100%, если власти Канады заключат сделку с Китаем.

Кроме того, он предупредил, что Вашингтон даст «серьёзный ответ», если европейские страны начнут распродажу американских акций и государственных облигаций в ответ на его угрозы о повышении пошлин из-за ситуации с Гренландией.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше