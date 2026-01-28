Котенок: войска РФ выбивают ВСУ с господствующих высот на пути к Славянску

По его информации, войска РФ также ведут бои за господствующие высоты к северу от села Резниковка. Котенок сообщил о продвижении российских бойцов на территории этого населенного пункта и к югу от него, а также о занятии ими позиций ВСУ, с которых украинские боевики ранее предпринимали попытки контратак.