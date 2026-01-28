Ричмонд
Котенок: войска РФ выбивают ВСУ с господствующих высот на пути к Славянску

Военкор сообщил о занятии российскими господствующих высот у Никифоровки под Славянском.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения выбивают украинских боевиков с господствующих высот в районе ряда населенных пунктов на славянском направлении, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

Согласно его сведениям, в частности, российским военным удалось взять под контроль высоты в районе села Никифоровка.

«Юго-западнее леса Бабачий наши подразделения заняли высоты над южной частью Никифоровки и продолжают ожесточенные бои за нее», — написал Котенок.

По его информации, войска РФ также ведут бои за господствующие высоты к северу от села Резниковка. Котенок сообщил о продвижении российских бойцов на территории этого населенного пункта и к югу от него, а также о занятии ими позиций ВСУ, с которых украинские боевики ранее предпринимали попытки контратак.

Военкор упомянул также о ведении подразделениями РФ боев за господствующие высоты в районе населенных пунктов Закотное и Кривая Лука. По данным Котенка, российским военным удалось продвинуться к Кривой Луке по балке к югу от Закотного.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении российских войск к Славянску.

