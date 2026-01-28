Какой «допинг» презентовал Лукашенко белорусским биатлонистам

Как уже информировал «СОЮЗ», в заключительный день соревнований Антон Смольский, Степан Данилов, Анна Сола и Динара Смольская стали победителями в смешанной эстафете, с чем их и поздравил глава государства.
В этой связи Telegram-канал «Пул Первого», комментируя угощения, которые преподнесли победителям, включая сало, набор белорусских продуктов и президентские напитки, кратко заметил: «Допинг» от Первого нашим биатлонистам-чемпионам".
Обращаясь к дружной команде победителей, пресс-секретарь белорусского руководителя Наталья Эйсмонт назвала эту встречу своей «самой почетной миссией», чтобы поговорить и передать слова благодарности и еще раз поздравления от Лукашенко. Вручая угощения от главы государства, она пояснила: «Президент считает так: если может существовать в спортивном мире допинг, то он должен быть только таким».
Кроме Эйсмонт на церемонии присутствовали министр спорта Сергей Ковальчук и помощник Президента Николай Латышенок.
В свою очередь биатлонист Антон Смольский от имени членов команды поблагодарил белорусского лидера за пристальное внимание, которое он проявляет к этому виду спорта, а также за постоянную поддержку. «Переживает за нас, дает нам напутственные слова, которые, я уже говорил, выравнивают осанку и мотивируют к победам», — сказал спортсмен.
Следует напомнить, что ранее в «Раубичах» Смольский стал золотым призером в гонке преследования, а также взял бронзу в спринте. Кроме того, в копилке белорусских биатлонистов на этих соревнованиях добавилось серебро в гонке преследования, которое завоевала Анна Сола.