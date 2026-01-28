Какой «допинг» презентовал Лукашенко белорусским биатлонистам

В свою очередь биатлонист Антон Смольский от имени членов команды поблагодарил белорусского лидера за пристальное внимание, которое он проявляет к этому виду спорта, а также за постоянную поддержку. «Переживает за нас, дает нам напутственные слова, которые, я уже говорил, выравнивают осанку и мотивируют к победам», — сказал спортсмен.