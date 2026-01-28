Трамп опять станцевал, на этот раз — в Айове

После танцев глава США произнес свою речь, во время которой заявил, что год назад его предшественник Джо Байден оставил ему полный бардак, но сегодня экономика страны процветает, доходы растут, инвестиции стремительно увеличиваются, инфляция побеждена, а граница — закрыта.