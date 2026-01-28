Трамп опять станцевал, на этот раз — в Айове

Президент США Дональд Трамп опять станцевал перед публикой перед своим выступлением, на этот раз во время визита в штат Айова, видео танца опубликовано в официальном аккаунте Белого дома по оперативной связи в социальной сети X*.
На кадрах — Трамп стоит спиной к снимающему и делает свои фирменные движения руками. Танцевал президент США под трек YMCA Village People.
«Трамп возвращается в Айову», — подписали видео в аккаунте.
После танцев глава США произнес свою речь, во время которой заявил, что год назад его предшественник Джо Байден оставил ему полный бардак, но сегодня экономика страны процветает, доходы растут, инвестиции стремительно увеличиваются, инфляция побеждена, а граница — закрыта.
«И Америку уважают во всем мире», — отметил Трамп.
Также американский лидер назвал выступающих против него людей придурками.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.