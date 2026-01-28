Трамп рассказал, что уничтожит Америку

Ранее Гэвин Ньюсом раскритиковал Европу за «податливость» Дональду Трампу. По мнению губернатора богатейшего штата США, лидеры ЕС ведут себя жалко на фоне «тираннозавра» в кресле президента США. К слову, после этого Ньюсома не допустили до трибуны на форуме в Давосе.