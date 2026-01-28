Трамп рассказал, что уничтожит Америку

Ньюсом ранее являлся заместителем бывшего вице-президента страны Камалы Харрис.
«Я говорю это уже много лет. И знаете что? Они разрушат нашу страну», — сказал американский лидер.
Ранее Гэвин Ньюсом раскритиковал Европу за «податливость» Дональду Трампу. По мнению губернатора богатейшего штата США, лидеры ЕС ведут себя жалко на фоне «тираннозавра» в кресле президента США. К слову, после этого Ньюсома не допустили до трибуны на форуме в Давосе.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.