Трамп рассказал, что уничтожит Америку

Победа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на выборах президента в 2028 году уничтожит США, считает нынешний глава государства Дональд Трамп. Выступая перед сторонниками в штате Айова, он заявил, что приход к власти Ньюсома приведёт к превращению страны в «Венесуэлу на стероидах».

Ньюсом ранее являлся заместителем бывшего вице-президента страны Камалы Харрис.

«Я говорю это уже много лет. И знаете что? Они разрушат нашу страну», — сказал американский лидер.

Ранее Гэвин Ньюсом раскритиковал Европу за «податливость» Дональду Трампу. По мнению губернатора богатейшего штата США, лидеры ЕС ведут себя жалко на фоне «тираннозавра» в кресле президента США. К слову, после этого Ньюсома не допустили до трибуны на форуме в Давосе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

